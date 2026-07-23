Росстат сообщил о росте промпроизводства в Башкирии на 6,7%

Промышленное производство в Башкортостане за январь–июнь 2026 года увеличилось на 6,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные редакцией РБК Уфа. Показатель ускорился по сравнению с результатом за пять месяцев, когда фиксировался прирост в 5,6%.

В июне промышленный выпуск в республике поднялся на 2% относительно мая и на 12,4% в годовом сопоставлении.

Основным источником роста за первое полугодие выступили обрабатывающие производства: их индекс за шесть месяцев прибавил 10,3% к соответствующему периоду 2025 года. В июне отрасль увеличила показатели на 2,9% к предыдущему месяцу и на 17,3% к июню прошлого года.

Добывающий сектор, напротив, завершил полугодие в минусе: спад составил 5,1%. В июне выпуск здесь снизился на 1,6% к маю и на 3,2% к июню 2025 года.

Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, а также кондиционирование воздуха по итогам шести месяцев сократились на 0,7%. В июне этот сегмент просел на 1,5% к маю и на 4,3% в годовом выражении.

В секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов за первое полугодие зафиксировано снижение на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года. Однако в июне картина изменилась: показатель превысил майский уровень на 10,2%, а июньский прошлогодний — на 13,6%.

На фоне результатов Башкирии промышленность Приволжского федерального округа в целом выросла за полугодие на 2,3%. В июне окружной показатель увеличился на 4,6% к маю и на 4,1% в годовом сопоставлении.

По России в целом Росстат фиксирует прирост промышленного производства за шесть месяцев на 0,4%. В июне индекс оказался на 0,7% ниже майского уровня, однако на 0,6% превысил значение июня прошлого года.

Кандидат технических наук, председатель совета директоров холдинга «Пегаз» Искандер Сунгатуллин связывает положительную динамику региона прежде всего с обрабатывающим сектором, где вложения в модернизацию, автоматизацию и локализацию производства дают наиболее быструю отдачу.

По его оценке, во втором полугодии республика сохранит положительную динамику, однако темпы роста, вероятно, окажутся более сдержанными. Эксперт также обращает внимание на сохраняющиеся системные риски — дефицит квалифицированных кадров, логистические ограничения и необходимость обновления производственной базы. В числе ключевых условий для поддержания роста он называет льготное финансирование, стимулы для технологического обновления и развитие кооперации между крупными предприятиями и региональными поставщиками.