В Стерлитамаке благодаря нацпроекту появятся светофоры с повторителями сигналов

«Сегодня устанавливаем первый светофорный объект по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данном перекрестке будет светофор с повторителями. Согласно статистике, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом количество дорожно-транспортных происшествий в городе со смертельным исходом уменьшилось на 50%», — отметил Юрий Волдемарович.

Заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан Азамат Таепов рассказал, что в 2021 году в республике продолжится реализация национального проекта и подчеркнул, что Стерлитамак одним из первых в регионе приступил к его реализации.

«В 2021 году по Уфимской и Стерлитамакской агломерациям в нормативное состояние приведут более 250 км дорог. Также будут установлены светофорные объекты, барьерные и пешеходные ограждения, приведут в нормативное состояние тротуары, установят знаки и другие технические средства организации дорожного движения», — рассказал Азамат Таепов.

Представитель подрядной организации сообщил, что пока бригада устанавливает закладные опоры, далее их будут бетонировать, используя бетон специальной марки, и через неделю установят уже опоры и консольную часть.