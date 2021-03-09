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9 Марта 2021, 11:41

В Стерлитамаке благодаря нацпроекту появятся светофоры с повторителями сигналов

Первый заместитель главы администрации города Юрий Тротт рассказал, что в рамках нацпроекта в 2021 году в городе будет установлено 12 светофорных объектов. Также отремонтируют 12 км дорог.

«Сегодня устанавливаем первый светофорный объект по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данном перекрестке будет светофор с повторителями. Согласно статистике, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом количество дорожно-транспортных происшествий в городе со смертельным исходом уменьшилось на 50%», — отметил Юрий Волдемарович.
Заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан Азамат Таепов рассказал, что в 2021 году в республике продолжится реализация национального проекта и подчеркнул, что Стерлитамак одним из первых в регионе приступил к его реализации.
«В 2021 году по Уфимской и Стерлитамакской агломерациям в нормативное состояние приведут более 250 км дорог. Также будут установлены светофорные объекты, барьерные и пешеходные ограждения, приведут в нормативное состояние тротуары, установят знаки и другие технические средства организации дорожного движения», — рассказал Азамат Таепов.
Представитель подрядной организации сообщил, что пока бригада устанавливает закладные опоры, далее их будут бетонировать, используя бетон специальной марки, и через неделю установят уже опоры и консольную часть.
Добавил В. Шамшияров
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