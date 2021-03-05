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5 Марта 2021, 14:01

Врачи спрогнозировали очередной подъем заболеваемости коронавирусом

В России очередной подъем заболеваемости коронавирусом может начаться весной.

Как сообщил РБК инфекционист Евгений Тимаков, до нашей страны «в любом случае дойдет «британский» штамм коронавируса». Медик отмечает, что пока у населения нет полноценной иммунной прослойки, так вакцинировалось не так много людей. А те, кто переболел в начале пандемии, могут заболевать снова.«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — сказал Евгений Тимаков.По мнению вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, летом ожидается снижение числа новых случаев заболевания, а осенью возможен очередной всплеск заболеваемости: острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают».«И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает — тут нет ничего неожиданного. Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью», — пояснил он.
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