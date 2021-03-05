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5 Марта 2021, 13:40

Радий Хабиров : Целью любой команды должно быть постоянное движение вперед.

И дееспособность команды зависит от умения после достижения очередной цели забывать об этом и двигаться дальше. По такому принципу мы движемся в истории с геопарками.

Вот только недавно мы получили статус геопарка «Янгантау» и вот-вот уже на пороге второго большого достижения. Наш геопарк «Торатау» вошел в список 16 кандидатов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в 2021 году.
Мы подали заявку по «Торатау» в ноябре 2020 года, она была в числе сотен других со всех стран мира. Среди всех заявок из России наша стала единственной, прошедшей предварительный отбор. Мы крайне признательны за поддержку и участие в продвижении нашего геопарка в международных инстанциях Министерству иностранных дел России и лично Сергею Викторовичу Лаврову.
Результаты будут уже к концу года, после приезда международных экспертов в наш красивейший геопарк «Торатау».
Если решение будет положительным и «Торатау» войдет в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, это будет вторая территория не только в республике, но и России в целом, наделëнная высочайшим международным статусом. А главное - станет хорошим заделом для развития южных территорий республики.
Наша задача – сделать республику местом притяжения международного туризма. Для нас это не только престиж в туристической индустрии, но и возможность развивать экономику.
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