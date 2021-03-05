Радий Хабиров : Целью любой команды должно быть постоянное движение вперед.

Вот только недавно мы получили статус геопарка «Янгантау» и вот-вот уже на пороге второго большого достижения. Наш геопарк «Торатау» вошел в список 16 кандидатов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в 2021 году.

Мы подали заявку по «Торатау» в ноябре 2020 года, она была в числе сотен других со всех стран мира. Среди всех заявок из России наша стала единственной, прошедшей предварительный отбор. Мы крайне признательны за поддержку и участие в продвижении нашего геопарка в международных инстанциях Министерству иностранных дел России и лично Сергею Викторовичу Лаврову.

Результаты будут уже к концу года, после приезда международных экспертов в наш красивейший геопарк «Торатау».

Если решение будет положительным и «Торатау» войдет в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, это будет вторая территория не только в республике, но и России в целом, наделëнная высочайшим международным статусом. А главное - станет хорошим заделом для развития южных территорий республики.