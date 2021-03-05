Путин призвал занимать молодежь позитивным контентом

"Конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться, в хорошем смысле этого слова, добиться успеха", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Он отметил, что в обществе было много дискуссий по поводу ограничений в интернете, но технологии проникли во все сферы жизни и они должны подчиняться не только юридическим законам, но и моральным принципам.

"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", - добавил он.

Фото: kremlin.ru