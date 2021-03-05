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5 Марта 2021, 11:29

Путин призвал занимать молодежь позитивным контентом

Молодежь лучше занимать позитивным контентом, чтобы они могли развиваться и добиваться успеха, считает президент России Владимир Путин.

"Конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться, в хорошем смысле этого слова, добиться успеха", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Он отметил, что в обществе было много дискуссий по поводу ограничений в интернете, но технологии проникли во все сферы жизни и они должны подчиняться не только юридическим законам, но и моральным принципам.
"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", - добавил он.
Фото: kremlin.ru
Добавил В. Шамшияров
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