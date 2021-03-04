В 2021 году благодаря нацпроекту в России отремонтируют более 14 тысяч километров дорог

О промежуточных итогах реализации дорожного нацпроекта, а также о существующих проблемах и путях их решения доложил директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Андрей Шилов. Так, в 2020 году в 83 российских регионах благодаря нацпроекту отремонтировано, реконструировано и построено более 16 тыс. км дорог. Работы проводились более чем на 7 тыс. объектах. В нормативное состояние приведено 145 млн кв. м дорожного покрытия. Отдельное внимание уделено обеспечению сохранности трасс.

«На дорогах регионального и муниципального значения в 42 регионах размещено 193 автоматических пункта весогабаритного контроля. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта планируется установка 366 АПВГК», — обозначил Андрей Шилов.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев предложил предусмотреть полномочия регионов по административному воздействию на владельцев фур, разрушающих дорожное полотно.

«Фуры, следующие с превышением осевых нагрузок, наносят существенный урон дорогам. Необходимо наделить регионы полномочиями по административному воздействию на нарушителей в этой сфере с помощью системы фотовидеофиксации», — обозначил Валерий Васильев.

В частности, в 2020 году на дорогах регионов установлено более 6 тысяч камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Участники дискуссии отметили, что камеры являются не способом заработка, а средством повышения безопасности участников дорожного движения. Для этого комплексы фотовидеофиксации устанавливают на аварийно-опасных участках, а не в местах нарушений правил дорожного движения.

Также в 2020 году в субъекты поставлено порядка 4 тыс. патрульных автомобилей. Обновлен и парк городского пассажирского транспорта: в 14 агломераций поставлено более 650 автобусов, троллейбусов и трамваев. Транспорт предоставлен на льготных условиях с 60-процентной скидкой.

Андрей Шилов отметил, что с 2021 года нацпроект расширил границы — к 83 субъектам страны присоединился Санкт-Петербург. Изменилась и структура нацпроекта — в его состав вошли два новых федеральных проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети». Новым паспортом предусмотрена реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а также строительство путепроводов на региональных и местных дорогах. Мероприятия будут реализованы в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Заблаговременная контрактация позволит начать дорожный сезон с наступлением климатической весны. Всего в программу мероприятий 2021 года на сегодняшний день вошли более 4,7 тыс. объектов протяженностью более 14 тыс. км. Общий объем межбюджетных трансфертов на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» составил порядка 48 млрд руб. Кроме того, 25 февраля на заседании Правительства РФ принято решение о выделении дополнительных 100 млрд рублей на строительство дорог в российских регионах, из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд рублей.

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное федеральное финансирование, выделяемое субъектам по нацпроекту, существует ряд проблем при проведении мероприятий в муниципалитетах.

«Муниципальные заказчики не всегда готовы к работе с крупными капиталоемкими объектами. В ряде муниципальных образований отсутствует соответствующее количество профильных специалистов, — подчеркнул Игорь Костюченко. — Самое главное — это финансовая и техническая дисциплина при подготовке проектов программ дорожных работ и своевременное финансовое планирование. Кроме того, мониторинг реализации мероприятий нацпроекта показывает недостаточное знание, в том числе, технического регламента Таможенного союза».

Также на особом контроле — качество проводимых дорожных работ. Его проверяют стационарные и передвижные лаборатории. Валерий Васильев подчеркнул, что в последнее время участились случаи выполнения работ недобросовестными организациями. Он отметил, что при проведении конкурентных процедур регионы должны учитывать опыт исполнения государственных либо муниципальных контрактов, заключенных на территории страны.