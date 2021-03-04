Детскую школу искусств поселка Приютово отремонтируют за счет нацпроекта "Культура"

На сумму более 38 миллионов рублей в здании будут проведены масштабные работы: заменены все стеклопакеты, проведён ремонт фасада, кровли, полов (будет уложен линолеум и плитка), выполнена внутренняя отделка помещений, перепланировка кабинетов, внутренние работы по системам водоснабжения и канализации, ремонт туалетов, ремонт системы внутреннего освещения, системы отопления, установлена система охранного видеонаблюдения. Так же в надлежащий вид будет приведена прилегающая к школе территория.

Как сообщает директор учреждения: «Детская школа искусств открылась в посёлке в1962 году и имеет свою богатую историю. В здание школы, построенном в 1959 году, капитальный ремонт за это время не проводился ни разу. Это будет весомым и значимым событием в жизни Приютовцев, учащихся и их родителей!».