АО «Транснефть – Урал» лидирует в Башкирии в сфере охраны труда

В сфере охраны труда лидирующую позицию в регионе занимает АО «Транснефть – Урал» — предприятие победило в республиканском состязании, свои силы в котором пробовали 140 предприятий и организаций Башкортостана.

По каким критериям оценивали деятельность участников конкурса «Лучшая организация условий и охраны труда – 2020»? Отсутствие несчастных случаев, условия и обучение в области охраны труда, финансирование тематических мероприятий, исполнение коллективного договора — соответствие этим требованиям позволило АО «Транснефть – Урал» выйти в победители состязания. Жюри также обратило внимание на меры, предпринимаемые в АО «Транснефть – Урал», для того, чтобы предупредить такие негативные факторы, как травматизм и профзаболеваемость.

Безопасный и эффективный труд назвал одной из приоритетных задач предприятия заместитель генерального директора АО «Транснефть – Урал» Аскар Аминов. Он также отметил, что на развитие системы управления охраной труда на предприятии выделяют солидные средства.

Конкурс в области охраны труда организовали Федерация профсоюзов Республики Башкортостан, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ при участии Государственной инспекции труда в РБ, региональные подразделения Роспотребнадзора и Фонда социального страхования, а также Башкирский межотраслевой институт.