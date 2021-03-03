В Башкортостане объявлен прием работ на конкурс «Зилим в объективе видеокамер»
До 31 мая принимаются заявки на участие в конкурсе видеороликов «Зилим в объективе видеокамер».
По словам сотрудников природного парка «Зилим», конкурс проводится с целью привлечения внимания к вопросам бережного отношения к природе, особо охраняемым природным территориям, а также направлен на воспитание экологической культуры населения, что полностью соответствует основным приоритетным направлениям федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».
Отметим, что природный парк «Зилим» является особо охраняемой природной территорией республиканского значения, в границах которой выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение. Расположен он в Гафурийском районе республики, общая площадь земель - 36 482 гектаров. В пределах парка отмечено более 100 пещер, в том числе одна из крупнейших на Южном Урале - пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа), протяженностью 13 км. Богатство натечных образований, красота и величественность залов делают ее одной из самых впечатляющих пещер Башкортостана и Урала. Здесь же, ниже по течению Зилима находится пещера Октябрьская, которая относится к глубочайшим пещерам республики (98 м). Киндерлинская и Октябрьская являются единой спелеосистемой, общая протяженность которой составляет 9,653 км и представляет собой уникальный памятник природы России и Башкортостана. Кроме них здесь находятся еще свыше 25 ценных в научном отношении геологических объектов.
Оценка работ пройдет по 4 номинациям: 1. «По парку с рюкзаком», 2. «Я не хочу, чтоб было так…» (негативное пребывание туристов на территории парка), 3. «Я участник - видеоролик от первого лица» (участие в мероприятиях, организуемых Природным парком «Зилим»), 3. «Животный и растительный мир через объектив видеокамер».
Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные участники, так и инициативные, творческие группы (представители школ, молодёжные организации, подростково - молодёжные клубы, команды, семьи и т. д.).
На конкурс принимаются видеоработы, повествующие о богатстве и разнообразии природных, культурных, исторических и туристических объектов, расположенных на территории природного парка «Зилим». Победителей определят работники ГБУ Дирекция ООПТ РБ Природный парк «Зилим» и профессиональные фотографы. Награждение победителей состоится 10 июня 2021 года.
Авторы (команды) четырех лучших видеоработ будут награждены памятными подарками и ценными призами. Видеоработы принимаются с 3 февраля 2021 года до 30 мая 2021 года на электронную почту ГБУ Дирекция ООПТ РБ Природный парк «Зилим» - [email protected].
Добавил В. Шамшияров
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