В Башкортостане объявлен прием работ на конкурс «Зилим в объективе видеокамер»

Отметим, что природный парк «Зилим» является особо охраняемой природной территорией республиканского значения, в границах которой выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение. Расположен он в Гафурийском районе республики, общая площадь земель - 36 482 гектаров. В пределах парка отмечено более 100 пещер, в том числе одна из крупнейших на Южном Урале - пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа), протяженностью 13 км. Богатство натечных образований, красота и величественность залов делают ее одной из самых впечатляющих пещер Башкортостана и Урала. Здесь же, ниже по течению Зилима находится пещера Октябрьская, которая относится к глубочайшим пещерам республики (98 м). Киндерлинская и Октябрьская являются единой спелеосистемой, общая протяженность которой составляет 9,653 км и представляет собой уникальный памятник природы России и Башкортостана. Кроме них здесь находятся еще свыше 25 ценных в научном отношении геологических объектов.