Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» - итоги 2020 года

Проведено 39 заседаний, рассмотрено 57 инвестиционных проектов и предпринимательских инициатив. Участниками встреч заявлено вложение инвестиций на сумму 141,1 млн. рублей и создание 123 новых рабочих мест. Больше всего бизнес-планов пришлось на сельское хозяйство – 40,4%, чуть меньше на сферу услуг – 26%, а оставшееся на общественное питание, производство и промышленность, торговлю. Удалось реализовать 14 инвестиционных проектов на общую сумму 28,48 млн. рублей.

"Мы организовали разъяснительную работу по формированию положительного образа предпринимательства в районе, наша задача - пробудить интерес заниматься бизнесом. Мы ежедневно консультируем начинающих и действующих предпринимателей по мерам имущественной и финансовой поддержки в рамках муниципальной программы. Информацию об имуществе, предназначенном для предоставления предпринимателям, продвигаем на агрегаторах товаров и услуг в сети Интернет. В целях ознакомления об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки Центром «Мой бизнес» в 2020 году проведены встречи с предпринимателями. Поддерживается постоянное взаимодействие в работе с общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по муниципальному району Дюртюлинский район и районным Советом предпринимателей. На базе местного отделения Башкирского регионального отделения «Опора России» организована бесплатная регистрация граждан в качестве субъектов МСП", - рассказала заместитель главы администрации Гульнара Кашаева.