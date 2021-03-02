В Уфе стартовали II Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей

II Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей являются официальным физкультурным мероприятиям, проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в целях создания условий для организации здорового досуга, совершенствования форм постановки массовой физкультурно-спортивной работы и совершенствованию мастерства спортсменов-любителей,

а также во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина.

В торжественной церемонии открытия соревнований, которое состоялось сегодня, 26 февраля, приняли участие почетные гости – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов; 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы. Вице-президент Паралимпийского комитета России. Заслуженный мастер спорта России. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Госдумы

по физической культуре, спорту и делам молодежи Рима Баталова, заместитель минитсра молодежной политики и спорта Респулики Башкортостан Эльза Карамурзина, Президент Российского любительского лыжного союза Виталий Курочкин; первый заместитель председателя РОО «ФСО «Динамо» Республики Башкортостан», трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер зимних Олимпийских игр Максим Чудов.

– Все чаще нашему региону Министерство спорта России оказывает оправданное доверие в проведении спортивных мероприятий разного уровня и уже по традиции Республика Башкортостан стала центром притяжения спорта. Уверен, что именно эти престижные соревнования по зимнему виду спорта станут ярким примером и знаменательным спортивным событием для приобщения граждан республики и всей России к здоровому образу жизни, физическому и духовному совершенствованию, а также широкой пропаганде одного из самых популярных видов спорта, – сказал в своем приветственном слове Ирек Сагитов, пожелав всем участникам удачи в лыжных состязаниях и крепкого здоровья.

Спортсменам-любителям в возрасте от 18 лет, имеющим квалификацию не ниже 1 спортивного разряда в личном зачете или в составе команды субъекта, предлагается преодолеть дистанции в 3 км, 5 км., 7,5 км., 5 км., 10 км., 15 км.

Возрастные группы мужчины и женщины: 18-29 лет, 30-34 лет, 35-39 лет, 40-44 лет, 45-49 лет, 50-54 лет, 55-59 лет, 60-64 лет, 65-69 лет, 70-74 лет, 75-79 лет, 80-84 лет, 85 и старше.