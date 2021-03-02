Пожарно-тактические учения прошли на объекте АО «Транснефть – Урал»

По сценарию учений в одном из резервуаров для хранения нефти емкостью 5 тыс. куб. м. произошел «взрыв» паровоздушной среды, который повлек «горение» паров нефти. Первыми на место происшествия прибыли пожарные пожарно-спасательной части № 60. «Пожару» был присвоен повышенный ранг. Начальник караула указал на необходимость установки пожарных автомобилей на водоисточники и их подключение к узлам подслойного тушения «горящего» резервуара. Условное возгорание ликвидировалось пеной при помощи пожарного пеноподъёмника с одновременным охлаждением стенок резервуара. Удалось не допустить распространения «огня» на другие производственные объекты ЛПДС «Черкассы».