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2 Марта 2021, 13:15

Пожарно-тактические учения прошли на объекте АО «Транснефть – Урал»

Резервуарные парки АО «Транснефть – Урал» – объекты повышенной опасности. Поэтому в компании особое внимание уделяется подготовке персонала к любым экстремальным ситуациям.

Резервуарные парки АО «Транснефть – Урал» – объекты повышенной опасности. Поэтому в компании особое внимание уделяется подготовке персонала к любым экстремальным ситуациям.
По сценарию учений в одном из резервуаров для хранения нефти емкостью 5 тыс. куб. м. произошел «взрыв» паровоздушной среды, который повлек «горение» паров нефти. Первыми на место происшествия прибыли пожарные пожарно-спасательной части № 60. «Пожару» был присвоен повышенный ранг. Начальник караула указал на необходимость установки пожарных автомобилей на водоисточники и их подключение к узлам подслойного тушения «горящего» резервуара. Условное возгорание ликвидировалось пеной при помощи пожарного пеноподъёмника с одновременным охлаждением стенок резервуара. Удалось не допустить распространения «огня» на другие производственные объекты ЛПДС «Черкассы».
В тушении «пожара» были задействованы 43 человека и 7 единиц пожарной техники.
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