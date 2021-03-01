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1 Марта 2021, 11:42

В Уфимском районе Башкортостана в 2020 году отремонтировали 12 км автодорог по нацпроекту

В 2020 году в Уфимском районе Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было приведено в нормативное состояние более 12 км на сумму свыше 111 млн рублей.

В частности, были отремонтированы автомобильные дороги М-5 «Урал» – Шмидтово, Кириллово – Рождественский, Платоновка – Авдон, подъезд к деревне Дебовка, улица Центральная в деревне Дебовка, улица Центральная, Въездная, Школьный переулок, Миниахметова в селе Таптыково, улица Въездная в деревне Глумилино.
На всех объектах был устроен выравнивающий и верхние слои покрытия, отремонтированы съезды. На автодороге Платоновка – Авдон подрядчик выполнил также ремонт тротуара и установку барьерного ограждения.
Кроме того, были установлены дорожные знаки на дорогах М-5 «Урал» – Шмидтово, подъезд к деревне Дебовка, улица Центральная в деревне Дебовка, улица Въездная в деревне Глумилино.
После утверждения выполненных работ технадзором управления дорожного хозяйства Республики Бурятия, все объекты ремонта были приняты специалистами администрации Уфимского района.
Добавил В. Шамшияров
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