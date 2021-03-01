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1 Марта 2021, 11:44

В. Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Добавил В. Шамшияров
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