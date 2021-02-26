В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью

По его словам, тема борьбы с бедностью фигурирует во всех национальных планах развития, без нее не проходит ни одно послание президента Федеральному собранию.

Песков подчеркнул, что работа продолжится самым серьезным образом, «никто не собирается опускать руки». В предстоящем послании глава государства тоже с большой долей вероятности будет говорить о бедности. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что речь идет о борьбе именно с бедностью, а не с нищетой.

Дата предстоящего обращения пока не определена. Комментируя слухи о том, что оно состоится на следующей неделе, Песков указал, что общественность заблаговременно проинформируют. До этого он говорил, что Путин затронет темы социально-экономического, технологического и иного развития страны.

Ранее Песков объяснил низкие пенсии в стране «черными полосами» в развитии, которые регулярно мешают правительству увеличивать благосостояние пенсионеров. Песков уточнил, что имеет в виду регулярные мировые экономические кризисы, в которых Россия не виновата, и пандемию коронавируса.