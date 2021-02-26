Старые и новые задачи нацпроектов

В своем выступлении глава администрации Риф Юсупов отметил высокую значимость реализации национальных проектов, о необходимости выполнения задач, поставленных руководством Российской Федерации и Главой Республики Башкортостан при их реализации на территории муниципального района.

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового управления Салават Мукминов отметил какие национальные (региональные) проекты реализуются на территории района и объемах финансирования данных проектов за 2020 год.

Заместитель главы администрации по строительству, транспорту, промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальному контролю Эдуард Кагарманов в своем выступлении отразил результаты реализации региональных проектов «Жилье Республики Башкортостан», «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель главы администрации по развитию предпринимательства и инвестициям Гульнара Кашаева осветила вопросы реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства Салават Ислакаев изложил достижения и проблемы при реализации проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

«В настоящее время электронный вид общения с властью это "модно" и с каждым днём численность населения, которая отдает предпочтение электронному виду оказания муниципальных услуг растёт. Мы и в дальнейшем будет создавать для этого все условия. Показатели по региональным проектам «Цифровое государственное управление» за 2020 год достигнуты, но есть еще над чем поработать», - отметил управляющий делами Альберт Агзамов.

Начальник Управления образования Насима Ибатуллина предоставила информацию о реализации региональных проектов «Учитель будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей».

Начальник Управления культуры Расим Ямалтдинов проинформировал о результатах реализации национального проекта «Культура» в 2020 году в Дюртюлинском районе

Главный врач Дюртюлинской центральной районной больницы Айрат Рахматуллин в своем выступлении отразил итоги реализации национального проекта «Здоровье», «Демография», а также перспективах на последующие годы.

Директор Центра занятости Вадим Юнусов рассказал о реализации регионального проекта «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на территории муниципального района.

Главный специалист отдела по работе с молодежью Лилия Галяутдинова в своем выступлении рассказала о мероприятиях и достигнутых результатах при реализации региональных проектов «Спорт-норма жизни», «Социальная активность».

Было решено в 2021 году принять меры к достижению целевых показателей по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов и полному освоению выделенных бюджетных средств.

Подробнее об итогах реализации региональных проектов в рамках национальных проектов на территории муниципального района в 2020 году и определение приоритетных задач на 2021 год можно узнать в отдельных статьях