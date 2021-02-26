О порядке представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ

- Кто обязан отчитаться по доходам, полученным в 2020 году?

- Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения;

нотариусы; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности (недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг) и имущественных прав; физические лица, получившие доход по договорам найма или по договорам аренды квартиры, иного имущества; физические лица, получившие вознаграждения от физических лиц, не являющимися налоговыми агентами, по договорам гражданско-правового характера; физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получившие доходы от источников за пределами страны; физические лица, получившие доходы в порядке дарения (за исключением случаев, если даритель и одаряемые являются членами семьи и (или) близкими родственниками); физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и азартных игр, исходя из сумм таких выигрышей и др.

- Как можно заполнить налоговую декларацию?

- 1.От руки заглавными печатными символами, чернилами черного или синего цвета. Бланки деклараций бесплатно предоставляются в налоговых инспекциях или бланки деклараций можно распечатать с сайта ФНС России www.nalog.ru

2. С применением программного обеспечения: скачать программу «Декларация» с сайта ФНС России www.nalog.ru вкладка «Программные средства».

3. В режиме онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk/.

С вопросами общего характера можно обращаться по телефонам справочной службы налоговых органов. Сведения о номерах телефонов размещены в разделе «Контакты и обращения, адреса инспекций» на нашем сайте, а также можно позвонить на горячую линию по телефону

8-800-222-22-22 и 226-38-00.

- Декларацию о доходах необходимо сдать не позднее 30 апреля 2021 года. Какие сроки установлены для уплаты налогов на доходы физических лиц?

- Сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная по декларации, подлежит уплате в срок не позднее 15.07.2021. С 16.07.2021 г. начнут начисляться пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки (на сегодняшний день ставка рефинансирования составляет 4,25 %).

- Как уплачивать налоги от сдачи имущества в аренду?

- Физические лица, получившие в течение 2020 года доходы от аренды имущества (в т.ч. земельных участков, транспортных средств, жилых и нежилых помещений) обязаны не позднее 30 апреля 2021 представить налоговую декларацию о доходах физических лиц. К декларации прикладываются копии заключенных договоров аренды имущества. С 2020 года физические лица, сдающие в аренду жилые помещения, вправе встать на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход через приложение «Мой налог». Ставка налога по доходам от сдачи в аренду имущества составляет 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов, полученных от организаций и предпринимателей. Информация об условиях перехода на специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход размещена на сайте ФНС России.

- Если человек не сдал декларацию и не заплатил налоги, что его ждет? Какие штрафные санкции применяются? И каковы размеры штрафов?

- В случае нарушения сроков представления декларации по НДФЛ, налоговым законодательством предусмотрены штрафные санкции. Так, штраф за нарушение срока представления декларации составит 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более

30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Если по результатам камеральной проверки Инспекцией будет начислен налог к уплате (доплате), то налоговый орган вправе начислить штраф за неуплату НДФЛ в размере 20% от суммы неуплаченного налога.