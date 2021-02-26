Агентство Башкирии по предпринимательству и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

В соответствии с документом, предприниматели Башкортостана смогут обращаться в банк за кредитами под поручительство республиканского Гарантийного фонда. Такая форма господдержки бизнеса актуальна тем, что помогает получить финансы на развитие, если у предпринимателя-заёмщика нет необходимого залогового обеспечения по кредиту.

Новикомбанк, со своей стороны, предоставляет кредит по максимально упрощённой процедуре. От заёмщика не требуют отдельной заявки и сбора дополнительных документов: все вопросы оперативно решаются сотрудниками банка и специалистами Агентства РБ по развитию малого и среднего бизнеса.

– Подписание соглашения с Новкомбанком позволит нам более широко охватить мерами господдержки промышленный сектор республики, – отметил заместитель исполнительного директора Агентства о РБ по предпринимательству Азат Хайруллин.

Напомним, в конце января (ссылка) Агентство подписало соглашение с банком ВТБ. В пул банков-партнеров входят крупные финансовые организации России, в том числе МСП Банк, Сбербанк, УралСиб, Росэксимбанк, АкБарс Банк и другие.

Региональный гарантийный фонд Республики Башкортостан предоставляет поручительство на сумму до 70% от займа, но не превышающую 25 млн рублей единовременно. Условия предоставления госгарантии, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.