+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
26 Февраля 2021, 11:42

Агентство Башкирии по предпринимательству и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

«Новикомбанк», опорный банк госкорпорации «Ростех», вошел в пул банков-партнеров Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства. Расширение линейки банков проводится в рамках реализации в республике нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соглашение подписали управляющий дополнительным офисом банка в Уфе Александр Соколов и исполнительный директор Агентства Рамиль Хисматуллин.

В соответствии с документом, предприниматели Башкортостана смогут обращаться в банк за кредитами под поручительство республиканского Гарантийного фонда. Такая форма господдержки бизнеса актуальна тем, что помогает получить финансы на развитие, если у предпринимателя-заёмщика нет необходимого залогового обеспечения по кредиту.
Новикомбанк, со своей стороны, предоставляет кредит по максимально упрощённой процедуре. От заёмщика не требуют отдельной заявки и сбора дополнительных документов: все вопросы оперативно решаются сотрудниками банка и специалистами Агентства РБ по развитию малого и среднего бизнеса.
– Подписание соглашения с Новкомбанком позволит нам более широко охватить мерами господдержки промышленный сектор республики, – отметил заместитель исполнительного директора Агентства о РБ по предпринимательству Азат Хайруллин.
Напомним, в конце января (ссылка) Агентство подписало соглашение с банком ВТБ. В пул банков-партнеров входят крупные финансовые организации России, в том числе МСП Банк, Сбербанк, УралСиб, Росэксимбанк, АкБарс Банк и другие.
Региональный гарантийный фонд Республики Башкортостан предоставляет поручительство на сумму до 70% от займа, но не превышающую 25 млн рублей единовременно. Условия предоставления госгарантии, формы документов, а также банки-партнеры указаны на сайте www.gf-cmbrb.ru. Справки по телефону 8 (347) 224-99-99.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru