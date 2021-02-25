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25 Февраля 2021, 13:39

Ролик резидента Ремесленного коворкинга за сутки набрал более миллиона просмотров в Тик-токе

Проект Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству первого Ремесленного коворкинга стал частью креативных индустрий республики. Он расположен в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» на Мира, 14 в Уфе. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ремесленный коворкинг – это совершенно новый формат государственной поддержки. Он был задуман как пространство для объединения людей творческих профессий всех отраслей, креаторов, умельцев, занимающихся ремесленничеством и народно-художественными промыслами, а также совместных деловых проектов и эффективной совместной работы в комфортных условиях.
В Ремесленный коворкинг органично вписались просторная «мастерская-цех» (кожевенная мастерская, этническая мастерская, швейная мастерская) площадью 180 кв.м с большим количеством технологического оборудования и инструментов, торговый шоу-рум, зоны для проведения мастер-классов, обучающих лекций, семинаров, презентаций и отдыха. Резиденты производят этнические украшения, аксессуары, сувениры из натуральной кожи, металла, дерева и других материалов, шьют национальную одежду. Оборудовано 20 рабочих мест. Сейчас в коворкинге работают 3 индивидуальных предпринимателя, 4 ремесленника-кожевника занимаются и осваивают кожевенное ремесло и 12 человек – подмастерья и стажеры.
Короткий видеоролик в популярной социальной сети Тик-ток об изготовлении портмоне, созданный Эдуардом Дильмухаметовым, буквально за сутки набрал более одного миллиона просмотров. Хотя принято считать, что Тик-ток это больше про развлечения, а не про продажи, опыт показывает, что продажам тоже есть место.
Кожевенник Азамат Юлдашбаев: «Современный ремесленник – это не тот, кто в замыленном фартуке сидит в полуподвальном темном помещении и что-то делает руками. Это – представитель креативной индустрии. Он разбирается в современных технологиях, маркетинге, SMM, генерирует новые идеи, владеет 3Д-моделированием, графическими редакторами и отлично понимает, что его рынок – весь мир. Для резидентов ремесленного коворкинга созданы очень хорошие условия. Здесь такая атмосфера, что нам хочется творить и креативить. Благодаря этому ролику нам начали писать со всего мира. В первые сутки 5 зарубежных покупателей».
Добавил В. Шамшияров
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