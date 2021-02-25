Путин поставил задачу ФСБ работать по-новому

Президент России поставил новые задачи ФСБ: обеспечить новое качество работы спецслужбы по всем направлениям с учетом новых вызовов, уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.
«ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто из-за бугра платит за поддержку своих интересов», — сказал В.Путин на коллегии ФСБ.
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
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