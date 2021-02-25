На форуме в Уфе проанализируют тенденции развития экологии

Его организаторами являются Правительство Республики Башкортостан, Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.
Форум объединяет специализированную выставку «Экология и технологии» и широкую деловую программу. Мероприятия впервые пройдут в гибридном формате, у участников появится возможность присутствовать лично или следить за ходом форума в режиме онлайн.
Такой формат, по опыту организаторов, позволяет обогатить деловую программу выступлениями ведущих экспертов из разных городов страны и мира, а также многократно увеличивает охват делегатов и онлайн-посетителей.
Ключевым событием Форума в 2021 году станет Стратегическая сессия «Устойчивое развитие и экология будущего: тенденции и вызовы времени». На роль модератора приглашен председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов. В важном разговоре предполагается участие экспертов Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ППК «Российский экологический оператор», а также крупнейших промышленных компаний России и представителей некоммерческих и общественных организаций в области устойчивого развития.
В рамках деловой программы состоится ряд отраслевых круглых столов и дискуссионных площадок по вопросам рационального использования водных ресурсов, мониторинга атмосферного воздуха.
Одним из основных вопросов экологической безопасности является тема управления и обращения с отходами. Отдельные секции будут посвящены рациональным моделям потребления. На Межведомственном совещании речь пойдет об опасных отходах производства.
Много тем форума посвящено непосредственно охране окружающей среды: «Предотвращение незаконной добычи полезных ископаемых. Неистощительное недропользование», «Современные подходы развития ООПТ», «Сохранение и рациональное использование лесов», «Контроль за использованием объектов животного мира и борьба с браконьерством».
«Научное обеспечение инновационного развития в природообустройстве, землеустройстве, геодезии и строительстве» - так называется Пленарное заседание Всероссийской студенческой научно-практической конференции, которое также пройдет на площадке форума.
Секция «Экологический аспект развития транспортной инфраструктуры мегаполиса» состоится по инициативе Администрации города Уфы.
Экологический форум в Уфе – это событие не только для профессионалов, но и для рядовых людей, выбирающих стилем жизни защиту экологии.
В программе форума запланированы и мероприятия для общественных движений, экологов-любителей. Так, состоится секция о перспективах глобального партнерства в интересах устойчивого развития общественных экодвижений, на территории ВДНХ ЭКСПО будет создана площадка экологических движений и просвещения. Для школьников региона состоится презентация проекта «Юный урбанист-эколог».
Для посетителей будут организованы акции по приему вторсырья, показы дефиле одежды из переработанных материалов, а также экоуроки.
Выставочная экспозиция будет представлена направлениями: коммунальные и промышленные отходы, экопром, мониторинг окружающей среды, чистая вода, чистый воздух, программное обеспечение, приборы учета.
Кроме того, виртуальная выставка и онлайн-формат деловой программы будет представлены на платформе online.bvkexpo.ru.
Приглашаем к участию в экологическом форуме и специализированной выставке «Экология и технологии». Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
По вопросам участия в форуме обращаться по телефону: (347) 246-42-81, 246-42-85, [email protected]
, [email protected]
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По вопросам участия в выставке по телефонам: (347) 246-41-80, 246-42-37, e-mail: [email protected]
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