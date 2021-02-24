В Башкортостане завод снизил время изготовления дорожных плит на 45% в рамках участия в нацпроекте «Производительность труда»

«При поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ на АО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций» были успешно реализованы мероприятия пилотного проекта по повышению производительности труда. Выполненные мероприятия позволили создать поток-образец ключевого продукта –дорожных плит, и увечить производительность труда на одного человека в смену на 48%. Важным показателем является сокращение запасов в потоке на 53%», - сообщил Айрат Фахретдинов.

Сейчас в Республике Башкортостан участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 106 предприятий. Внедрение принципов и инструментов бережливого производства на пилотных потоках предприятий, работающих под управлением Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ (РЦК), позволило в среднем увеличить рост производительности труда на 30%. Время протекания процесса снизить на 44,5%, а объемы незавершенного производства - до 54%.

Справочно:

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», с 2021 года «Производительность труда», утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина от 2018 года и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.