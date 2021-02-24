Инспекторы Минэкологии РБ провели экоуроки в городе Стерлитамак

Интересная беседа о раздельном сборе отходов, вторичной переработке отходов, сохранению водных ресурсов, определению источников загрязнения окружающей среды не оставила равнодушным ни одного школьника. В интерактивной форме ребятам рассказали всю серьезность проблемы накопления отходов. Учащиеся узнали о разновидностях твердых коммунальных отходов, способах утилизации и возможностях их уменьшения, применяя метод раздельного сбора, научились видеть в отходах не обычный мусор, а сырье для переработки, и пришли к выводу о пользе раздельного сбора для экологии и экономики. В мероприятии приняли участие более 230 школьников.

- Во время уроков ребята были полны внимания, активно отвечали на наши вопросы, да и сами их задавали. Обо всем услышанном они наверняка расскажут своим родителям, родственникам и знакомым. Вот так, понемногу, и будут происходить перемены в сознании, - поделилась ведущий специалист Стерлитамакского территориального управления Анна Дегтярева. - Воспитание бережного отношения к природе является основой для подрастающего поколения: образованные от жизнедеятельности отходы складируются в специальные контейнеры, посадка молодых насаждений, всему этому надо учиться и подкреплять знания практическими делами по сохранению природы - проводить субботники, собирать и сдавать макулатуру, металлолом.

Как отмечают специалисты природоохранного ведомства, проведение уроков экологической грамотности позволяет раскрыть такие представления, как «экология», «отходы», «раздельный сбор мусора», «заповедные территории», «охрана природы», «Красная книга», и способствует формированию экологического сознания с самого юного возраста с дальнейшей трансформацией его в экологическую культуру.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», одним из ключевых направлений которого является повышение уровня экологической культуры и ответственности граждан.