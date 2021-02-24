Без газет и жизни нет, считают победители акции «Подпишись и выиграй»

В Башкирии вручают призы подписчикам республиканских и районных изданий. Розыгрыш техники прошел на передаче «Салям» телеканала БСТ в январе.

Самый актульный в наши зимы приз – снегоуборочную технику, который разыгрывал Издательский дом “Республика Башкортостан” среди своих подписчиков, выиграла фельдшер села Ишмурзино Баймакского района Зиля Кутлугужина. Зиля Ильясовна Кутлугужина работает фельдшером в Ишмурзино. Эту женщину, которая очень любит свою работу и готова помогать своим односельчанам круглосуточно, все уважают и ценят, поэтому земляки радовались удаче любимого фельдшера.

- Я оформила подписку на газеты “Сакмар” и “Йэшлек”, - рассказывает счастливая победительница. - Не представляю свою жизнь без чтения! О том, что я послала квитанции на розыгрыш, забыла практически сразу после отправки. Мои друзья, увидев розыгрыш, засыпали меня поздравлениями. Только после десятого звонка я поняла, что мне крупно повезло. Ведь в снежную зиму техника станет для меня настоящим подспорьем! Спасибо организаторам замечательного конкурса!

Повезло и жительнице поселка Абзелил одноименного района Зухре Даминдаровой, ставшей обладателем электросамоката. Она тоже выписала два издания - “Осҡон” и “Йәшлек”. Лучшего подарка на свой день рождения селянка даже и представить не могла!

Приз в день рождения подписчицы 19 февраля вручил представитель ГУП ИД "Республика Башкортостан” Айнур Давлетбаков, который лично приехал в зауральский поселок.

— Мы всю свою жизнь выписываем газеты, — поделилась Зухра Бадретдиновна. — Без газет и жизни нет. Читаем не только «Абзелил» и «Оскон», но и «Йэшлек», «Шонкар». Раньше оформляли подписку на 8-10 изданий, сейчас к нам приходит три. Стараемся всегда участвовать в газетных конкурсах, розыгрышах. В конце прошлого года решила принять участие в розыгрыше от ИД «Республика Башкортостан». Отправила абонементы, и вот приятный момент - выиграли электросамокат!

Электросамокат, без сомнения, пригодится внукам семьи Даминдаровых - Арслану, Айлине, Эвелине, Искандеру, Дияру и Бахтияру — они самая большая радость бабушки и дедушки.

Напоминаем, с 01 февраля 2021 года идет подписная кампания на 2-е полугодие 2021 года, в этот период читатели могут оформить подписку по сниженным ценам – ценам первого полугодия 2021 года. С 1 апреля начнется основная подписка, которая продлится до 20 декабря 2021 года. На сайте rbsmi.ru можно ознакомиться со всей информацией о сроках проведения, перечнем изданий и оформить подписку на любой срок.

Акция “Подпишись и выиграй” пройдет и для подписчиков второго полугодия 2021 года. Подписывайтесь и участвуйте в подписной акции Издательского дома, и в следующий розыгрыш удача может улыбнуться именно вам!