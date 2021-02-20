В Башкортостане подведены итоги развития сферы предпринимательства в 2020 году и названы приоритетные направления работы

В заседании под председательством первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Илшата Тажитдинова приняли участие члены коллегии Госкомитета – представители республиканских органов исполнительной власти, члены Общественного совета при Госкомитете, а также представители институтов поддержки бизнеса. В режиме видеоконференцсвязи в работе коллегии приняли участие бизнес-шерифы. Кроме того, трансляция заседания велась на Ютуб-канале Госкомитета.

– Прошлый год был тяжелым для всех. Бизнесу пришлось принять удар ограничительных мер, которые были необходимы для сдерживания заболеваемости. Федеральным и региональным правительством сделано все возможное, чтобы предприниматели пережили этот кризис. Несмотря на принятые меры, пандемия, безусловно, оставила свой след, – подчеркнула председатель Госкомитета Римма Бойцова.

Количество субъектов МСП по стране снизилось почти на 4 процента. В республике ситуация лучше, снижение не превысило 3,5 процентов и, по данным Единого реестра МСП, составило 122,2 тысячи. Количество новых предприятий на общую численность малых и средних компаний в республике также превышает среднероссийские значения. В 17 муниципальных районах Башкирии зафиксирован рост числа предприятий, в ТОП-3 вошли Федоровский, Куюргазинский, и с одинаковым показателем Уфимский и Аургазинский районы.

Сдержать значительное сокращение предпринимательской активности помогли меры государственной поддержки бизнеса, реализованные в период пандемии, отметила руководитель ведомства. Наиболее популярными стали финансовые инструменты: безвозмездные субсидии и беспроцентные кредиты на зарплату, двухпроцентные кредиты на возобновление деятельности, субсидии на мероприятия по профилактике COVID-19, а также освобождение от уплаты арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу.

Республика получила достаточно большой объем федеральных средств, значительная часть которого была направлена на финансирование и докапитализацию институтов развития, и реализацию в регионе мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– В этой части также наиболее востребованными у субъектов МСП были финансовые инструменты: льготные займы, лизинг и гарантийная поддержка, – сказала Римма Бойцова.

Сохранили свою актуальность и нефинансовые меры поддержки, реализуемые Центром «Мой бизнес». В частности, наибольшее количество обращений в период пандемии касались получения финансовой и имущественной поддержки, а также налоговых льгот. Востребованы образовательные программы центра, среди которых второй поток Фуд-акселератора и новинка «Глэмпинг академия».

Подробно председатель Госкомитета остановилась на реализации муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, финансирование которых из республиканского бюджета было увеличено почти в 3 раза.

– Это позволило поддержать 1302 республиканские компании, из которых половина – это вновь созданные субъекты МСП, – сообщила она, отметив, что перечень видов поддержки был существенно расширен, в том числе в рамках предложений, вошедших в первый и второй антикризисные пакеты поддержки экономики региона. – Предприниматели смогли получить субсидии на развитие семейного и социального предпринимательства, на приобретение оборудования, разработку цифровых приложений, на оплату сервисов по доставке, электронную коммерцию, а также на создание коворкингов. При этом основными критериями отбора получателей поддержки является создание и сохранение рабочих мест на протяжении 2 лет.

Продолжена работа по созданию инфраструктуры для бизнеса, в частности, коворкинг-центров, которые пользуются большим спросом у предпринимателей. Благодаря расширению перечня их видов на получение господдержки в республике будут создаваться не только офисные или IT коворкинги, но и ремесленные, бытовые и туристические. Таким образом, формируются условия для размещения на современных оборудованных площадках в таких отраслях, где большая часть предпринимателей работает без регистрации (ремесленничество, бытовые слуги населению и т.д.).

– Кроме того, открыты офисы Центра «Мой бизнес» в Кумертау и Октябрьском, в ближайшие дни предприниматели Стерлитамака также начнут получать услуги центра у себя в городе, – сообщила руководитель ведомства.

Хорошей практикой показали себя совещания в формате «предпринимательский час». В 2020 году на них было рассмотрено свыше 4 тысяч проектов. Объем инвестиций по уже реализованным проектам превысил 30 млрд. рублей. 94 проекта вынесены на Инвестчасы Главы республики. Среди наиболее актуальных вопросов, с которыми предприниматели обращаются в администрации, – это субсидии, льготное финансирование, а также земельные и имущественные вопросы.

– Благодарю нашу большую команду – Правительство республики, администрации районов и городов, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а в первую очередь предпринимателей республики, которые смогли выстоять и сохранить рабочие места, продолжают идти вперед, – завершила свое выступление Римма Бойцова.

В ходе заседания с информацией о мероприятиях по повышению финансовой грамотности предпринимателей выступил управляющий Отделением - Национальным банком по РБ Банка России Марат Кашапов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Флюр Асадуллин рассказал о защите прав предпринимателей и привел кейсы решений сложных вопросов. Ректор УГНТУ Олег Баулин сообщил о совместном с Госкомитетом проекте «Успешный стартап как дипломная работа». С докладом о проведении экономической переписи субъектов малого предпринимательства выступила заместитель руководителя Росстата по РБ Венера Васильева. Председатель Общественного совета при Госкомитете Айдар Зубаиров рассказал о планах работы на год. О поддержке в рамках мероприятий муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства сообщил Дамир Галиуллин, заместитель главы Администрации ГО г.Нефтекамск РБ. Об опыте становления ремесленника как предпринимателя рассказал Азамат Юлдашбаев, ныне руководитель Башкирского ремесленного коворкинга.

В завершение пленарной части заседания коллегии первый заместитель Премьер-министра Правительства – Руководитель Аппарата Правительства республики Илшат Тажитдинов подвел итоги развития предпринимательства в Башкортостане и обозначил приоритетные задачи на текущий год.

– В последние годы, благодаря мероприятиям национальных проектов, инициативам Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова, расширялись меры государственной поддержки предпринимательства. Соответственно, увеличивался и объем бюджетных средств, направляемых на эти цели. Так, в 2019 году было выделено в 3,5 раза больше, чем в 2018 году, а в 2020 году – почти в 2 раза. За 2 года – это 4 млрд. рублей. В текущем году в бюджете тоже предусмотрена достаточно серьезная сумма. Безусловно, нам нужно организовать эффективное и целевое расходование этих средств. Также крайне важно обеспечить своевременность, прозрачность и объективность их распределения. При этом необходимо, чтобы предприниматели заблаговременно знали об имеющихся механизмах, инструментах и мерах поддержки, правилах получения и расходования, предоставляемых в их рамках средств, – отметил также Илшат Тажитдинов.

Значимым событием в рамках мероприятия стало заключение Соглашения о сотрудничестве между Госкомитетом по предпринимательству и УГНТУ. В частности, предусматривается подготовка совместных проектов Госкомитета и студентов УГНТУ в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе стартап-проектов в рамках защиты выпускных квалификационных работ, а также создание на базе УГНТУ при поддержке Госкомитета Проектного офиса по участию в реализации отдельных мероприятий стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан. Документ подписали Римма Бойцова и Олег Баулин.

Также в ходе коллегии состоялась церемония награждения ведомственными наградами.