В Башкирии семье вручили электросамокат – приз среди подписчиков акции «Подпишись и выиграй»

На конкурс пришло более двух тысяч писем, причем в этом году принимались к участию в конкурсе как традиционные конверты, так и письма, которые пришли на специально заведенную электронную почту.

Стоит отметить, что с 2016 года каждая подписная кампания в Башкирии завершалась сокращением тиражей периодических изданий в среднем на 7 процентов. В этом году впервые за последние 5 лет падение остановилось - печатные издания ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» превысили анологичные показатели предыдущего года на 107 %.

Обладателем приза — электросамоката стала Зухра Даминдарова из п. Абзелил Абзелиловского района, офомившая подписку на “Осҡон”, “Йәшлек”.

Представитель ГУП “Издательский дом Республика Башкортостан”Айнур Давлетбаков лично приехал выручить ценный приз. Поездку в неблизкий башкирский аул запланировали специально в день рождения победительницы - 19 февраля.

— Спасибо вам, что являетесь подписчиками наших печатных изданий, —особо отметил он своей поздравительной речи по случаю победы абзелиловцев в акции.

О том, что Зухра Бадретдиновна и Салим Хайруллович являются верными подписчиками не только районной газеты, но и республиканских изданий, говорит заваленный свежей периодикой журнальный столик в зале.

— Мы всю свою жизнь выписываем газеты, — признается хозяйка дома. — Без газет и жизни нет. Читаем не только «Абзелил» и «Оскон», но и «Йашлек», «Шонкар». Раньше оформляли подписку на 8-10 изданий, сейчас к нам приходит три. Стараемся всегда участвовать в газетных конкурсах, розыгрышах. Это очень приятно не только выписать газету, а еще получить небольшой приз. Кстати, мы не раз становились обладателями призов от редакции газеты «Абзелил». Посылали квитанции в редакцию газеты «Аргументы и факты», но там фортуна нам не улыбалась. В конце прошлого года решила попробовать принять участие в розыгрыше от издательского дома «Республика Башкортостан». Отправила абонементы и вот — мы мы выиграли электросамокат.

— Для нас это стало неожиданностью, — подключился к разговору Салим Хайруллович. — Репортаж розыгрыша в прямом эфире мы не смотрели, хорошую новость о выигрыше нам сообщила соседка. А через некоторое время стали приходить смс-поздравления от друзей, родных. Конечно, мы очень рады такому подарку!

Ценный приз — электросамокат, уверена, пригодится всем членам семьи Даминдаровых. А семья у них немаленькая. Супруги воспитали троих детей, дали всем достойное образование, каждый обзавелся своей семьей. Старшая, Гузелия, и средний сын, Фуат, живут в Уфе. Младшая Эльвира обосновалась недалеко от родителей — в д. Таштимерово. Внуки и внучки Арслан, Айлина, Эвелина, Искандер, Дияр и Бахтияр — самая большая радость бабушки и дедушки.

Зухра Бадретдиновна и Салим Хайруллович познакомились в далеком 1975 году.

— В феврале 1975 года я приезжал в отпуск во время службы в армии, — вспоминает он. — В один из вечеров вышли с ребятами в местный клуб, там увидел ее и с первого взгляда влюбился. Как оказалось, в этот день у нее был день рождения. С тех пор день рождения моей супруги для меня особенный, и он является двойным праздником…

Поженились молодые через пять лет, в 1980 году, сразу после того, как Зухра Бадретдиновна закончила Магнитогорский пединститут и получила профессию учителя начальных классов. К этому времени Салим Хайруллович закончил Стерлитамакское физкультурное училище.

— По направлению она должна была уехать в г. Троицк, поэтому быстрее сделал ей предложение, и мы поженились. Вместе мы 40 лет — самых счастливых лет…

Она стала работать учителем начальных классов в Таштимеровской школе, он — учителем физкультуры в СПТУ, затем руководителем физического воспитания.

— Занимались футболом, волейболом, хоккеем, — рассказывает он. — Наши ребята всегда занимали призовые места. В советские года для развития спорта в нашем училище хватало и инвентаря, и оборудования, не нуждались ни в чем. Тренировки проводили на улице, чтобы ребята могли окрепнуть. Проводились между профтехучилищами республики разные спартакиады, соревнования, выезжали, нередко и побеждали. Я очень благодарен моему наставнику Ришату Рашитовичу Садыкову, который научил меня всему, поддерживал, его мудрые советы всегда помогали мне.

Салим Хайруллович, хоть и находится на заслуженном отдыхе, до сих пор продолжает тренировать ребят по волейболу. Сам тоже не может усидеть дома в свободное время. Он — постоянный участник или уважаемый судья соревнований. Катается на лыжах, играет в волейбол, футбол.

Кстати, в семье Даминдаровых Салим Хайруллович не единственный поклонник лыж. Зухра Бадретдиновна тоже большой любитель. Вместе Даминдаровы увлекли этим видом спорта и своих соседей. Надо сказать, что спортом увлекаются и дети моих героев. При любой возможности они участвуют в соревнованиях по волейболу и встают на лыжню. Семейной командой они раз выигрывали различные состязания.

— Я спать не могу, если хоть 2-3 раза в неделю не схожу в спортзал, — признается С. Даминдаров.

За спиной у Салима Хайрулловича 35 лет спортивного стажа. А Зухра Бадретдиновна посвятила педагогике почти 40 лет. Супруги до сих пор молоды, энергичны и активны. Он — депутат местного Совета, был долгие годы старостой деревни, она — активная участница всех мероприятий.

— Порой даже времени на все не хватает, — признается моя собеседница. — Скучать на пенсии не получается. В свободное время посещаем бассейн, а на днях, как участник лыжных гонок памяти М. Алсынбаева, супруг получил сертификат на 10 посещений бассейна. Мы очень были рады.

В день нашего приезда хозяйка дома нянчилась с маленьким внуком. Проводив потом домой, принялась за домашние дела. Как оказалось, вместе с супругами Даминдаровыми живет мама Зухры-апай — 85-летняя Хазина Хажиевна, которая окружена заботой и вниманием.

За многолетний и добросовестный труд супруги были удостоены профессиональных званий. Салим Хайруллович — заслуженный работник физической культуры РБ, Зухра Бадретдиновна — отличник образования РБ. Оба имеют множество ведомственных Почетных грамот и Благодарственных писем.

Активные супруги Даминдаровы ни минуты не сидят без дела. Успевают они и по хозяйству — растят сад-огород, ухаживают за скотиной. Их старания не проходят даром. В доме — полная чаша. Они всегда рады гостям, каждого встретят, напоят вкусным чаем и угостят вкусной выпечкой, приготовленной руками хозяйки дома.

А с 01 февраля 2021 года уже вновь стартовала досрочная подписная кампания на 2-е полугодие 2021 года, в этот период читатели могут оформить подписку по сниженным ценам – ценам первого полугодия 2021 года. С 1 апреля уже начинается основная подписка, которая закончится 20 декабря 2021 года. На сайте rbsmi.ru можно ознакомиться со всей информацией о сроках проведения, перечнем изданий и оформить подписку на любой срок.

Мы будем вновь проводить акцию “Подпишись и выиграй” среди наших подписчиков. Подписывайтесь и выигрывайте в наших конкурсах и спасибо, что остаетесь с нами.