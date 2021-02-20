Благодаря дорожному нацпроекту в 2021 году в 13 городов поступит новый общественный транспорт

По словам модератора совещания, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Сергея Когогина, на сегодняшний день порядка 70% подвижного состава общественного транспорта в регионах находится в изношенном состоянии. Первые серьезные шаги по исправлению ситуации уже сделаны.

С 2020 года, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась реализация мероприятий по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта в городских агломерациях. Она осуществляется с применением механизма льготного лизинга на основании конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств с 60% скидкой.

В 2020 году в 14 агломераций, прошедших конкурсный отбор, было поставлено 654 транспортных средства — 547 автобусов, 64 троллейбуса и 43 трамвая. Объем средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета, составил 5,8 млрд рублей.

«С 2021 года мы осознанно приняли решение, что мероприятия по обновлению подвижного состава будут реализовываться в рамках отдельного федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» в составе национального проекта, — рассказал Андрей Костюк. — На эти цели пока предусмотрено 3,5 млрд рублей. В соответствии с установленным порядком отобраны 13 городских агломераций, в которые будет поставлено 412 транспортных средств — 305 автобусов и 107 троллейбусов».

По словам Андрея Костюка, перед Минтрансом стоит задача обновить транспорт в 30 агломерациях до 2024 года и в 105 агломерациях – до 2030 года. «Если говорить о ключевых инициативах Минтранса при подготовке стратегических инициатив в новой редакции, то городской пассажирский транспорт является фактически ключевой», — подчеркнул он.

Оператором программы поставок общественного транспорта в рамках национального проекта является АО «ГТЛК». Как отметил генеральный директор компании Евгений Дитрих, в прошлом году был внедрен целый ряд инновационных решений — весь транспорт, поставленный в регионы, оборудован цифровыми средствами оплаты проезда, новыми системами контроля усталости водителя. Все это призвано снизить количество ДТП на маршруте. Кроме того, это — экологичный транспорт, работающий на газомоторном топливе.

Уже сегодня между регионами и АО «ГТЛК» заключены пять договоров лизинга, начались поставки транспорта на общую сумму 2,3 млрд рублей.

«Сейчас совместно с ВЭБ РФ обсуждаются вопросы, связанные с обновлением инфраструктуры общественного транспорта. Если улично-дорожная сеть обновляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то трамвайные пути, электросети, зарядные подстанции для электробусов сегодня в него не включены. Исходя из этого, предлагаются коммерческие модели с участием государства по реализации этих проектов», — отметил Евгений Дитрих.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов акцентировал внимание на вопросе комплексного подхода к модернизации городского транспорта. В частности, это касается оборудования современных остановочных павильонов, своевременного обновления расписания и схем движения автобусов. При реформировании и запуске новых маршрутов движения общественного транспорта необходимо учитывать мнение местных жителей.

«Важно организовать диалог власти, жителей и перевозчиков для того, чтобы эти изменения были эффективными и направлены, в первую очередь, на соблюдение интересов местных жителей. Мало просто поставить в регион новую технику, важно сделать всю работу качественно», — отметил он.

В завершении модератор круглого стола Сергей Когогин внес предложение о создании на площадке ОНФ координационного совета по вопросам развития общественного транспорта.