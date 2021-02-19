+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
19 Февраля 2021, 11:20

В Башкирии утвердили регламент информационного взаимодействия в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Правительство Республики Башкортостан утвердило регламент информационного взаимодействия между республиканскими органами исполнительной власти и системообразующими организациями Башкортостана, в числе которых предприятия-участники национального проекта «Производительность труда».

«Документ подготовлен в рамках реализации поручений Президента России по мерам господдержки экономики в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, чтобы повысить оперативность информационного взаимодействия, а также анализировать «самочувствие» бизнеса, его потребности для дальнейшей выработки точечных решений по стабилизации экономики», - рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.
Информационное взаимодействие будет осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации, персональных данных.
Отметим, что мониторинг планируется осуществлять в отношении организаций, входящих в Перечень системообразующих организаций Республики Башкортостан, предусмотренный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 26 января 2015 года № 68-р и на сегодняшний день актуализированный распоряжением Правительства республики от 23 декабря 2020 года № 1350-р. Сейчас Перечень содержит 470 организаций, из них 76 предприятий являются участниками национального проекта «Производительность труда».
Справочно:
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», с 2021 года «Производительность труда», утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина от 2018 года и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.
В Республике Башкортостан участниками национального проекта «Производительность труда» являются 106 предприятий региона. Для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru