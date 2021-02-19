В Башкирии утвердили регламент информационного взаимодействия в рамках нацпроекта «Производительность труда»

«Документ подготовлен в рамках реализации поручений Президента России по мерам господдержки экономики в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, чтобы повысить оперативность информационного взаимодействия, а также анализировать «самочувствие» бизнеса, его потребности для дальнейшей выработки точечных решений по стабилизации экономики», - рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Информационное взаимодействие будет осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации, персональных данных.

Отметим, что мониторинг планируется осуществлять в отношении организаций, входящих в Перечень системообразующих организаций Республики Башкортостан, предусмотренный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 26 января 2015 года № 68-р и на сегодняшний день актуализированный распоряжением Правительства республики от 23 декабря 2020 года № 1350-р. Сейчас Перечень содержит 470 организаций, из них 76 предприятий являются участниками национального проекта «Производительность труда».

Справочно:

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», с 2021 года «Производительность труда», утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина от 2018 года и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

В Республике Башкортостан участниками национального проекта «Производительность труда» являются 106 предприятий региона. Для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.