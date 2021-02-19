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19 Февраля 2021, 11:22

Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств

Восемь сотрудников МВД получили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы, а замглавы министерства Виталию Шулике присвоено звание генерал-полковника полиции

Президент РФ Владимир Путин указом присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств, говорится в опубликованном документе.
Четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, а замминистра Алексей Серко - генерал-лейтенанта. Пятеро военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще троим сотрудникам Росгвардии присвоены звания генерал-майора полиции.
Восемь сотрудников МВД получили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы, а замглавы министерства Виталию Шулике присвоено звание генерал-полковника полиции. Двое сотрудников ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы, еще один - генерал-лейтенантом.
Высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил замруководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.
Добавил В. Шамшияров
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