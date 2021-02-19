Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств

Четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, а замминистра Алексей Серко - генерал-лейтенанта. Пятеро военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще троим сотрудникам Росгвардии присвоены звания генерал-майора полиции.

Восемь сотрудников МВД получили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы, а замглавы министерства Виталию Шулике присвоено звание генерал-полковника полиции. Двое сотрудников ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы, еще один - генерал-лейтенантом.