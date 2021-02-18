В Уфе на участке улицы 50 лет СССР временно будет закрыто движение автотранспорта

По причине сложности объекта, работы изначально были запланированы на три года. Непосредственно к строительно-монтажным работам дорожники приступили в 2019-ом, а завершат их в конце 2021 года.

В рамках реконструкции проезжая часть улицы Комсомольской увеличивается с четырех до шести полос, поэтому все инженерные коммуникации под землей приходится выносить наружу. Основная часть работ по выносу сетей была выполнена в прошлом году и планируется их уже завершить в апреле-мае этого года. И с наступлением благоприятных погодных условий подрядные организации приступят к сборке дорожной одежды.

В настоящее время на объекте работы ведутся с поквартальным перекрытием участков улично-дорожной сети. В частности, с сегодняшнего дня до 15 марта 2021 года временно будет закрыто движение автотранспорта проезжей части на одной полосе улицы 50 лет СССР, около правого поворота на ТРЦ «Июнь».

Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, заранее планировать свой маршрут передвижения по городу, а также рассмотреть альтернативные пути объезда.