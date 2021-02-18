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18 Февраля 2021, 11:45

В Уфе на участке улицы 50 лет СССР временно будет закрыто движение автотранспорта

В Уфе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается масштабная реконструкция улицы Комсомольской на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Общая протяженность объекта реконструкции составляет 3,84 км.

По причине сложности объекта, работы изначально были запланированы на три года. Непосредственно к строительно-монтажным работам дорожники приступили в 2019-ом, а завершат их в конце 2021 года.
В рамках реконструкции проезжая часть улицы Комсомольской увеличивается с четырех до шести полос, поэтому все инженерные коммуникации под землей приходится выносить наружу. Основная часть работ по выносу сетей была выполнена в прошлом году и планируется их уже завершить в апреле-мае этого года. И с наступлением благоприятных погодных условий подрядные организации приступят к сборке дорожной одежды.
В настоящее время на объекте работы ведутся с поквартальным перекрытием участков улично-дорожной сети. В частности, с сегодняшнего дня до 15 марта 2021 года временно будет закрыто движение автотранспорта проезжей части на одной полосе улицы 50 лет СССР, около правого поворота на ТРЦ «Июнь».
Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, заранее планировать свой маршрут передвижения по городу, а также рассмотреть альтернативные пути объезда.
Добавил В. Шамшияров
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