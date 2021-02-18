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18 Февраля 2021, 11:46

В новом строящемся мосту через реку Белую в створе улицы Воровского выполнено пять этапов надвижки пролетного строения

Одним их крупных проектов, который в настоящее время реализуется в столице республики в дорожной отрасли, является строительство нового моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского. Он возводится благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядной организацией все работы ведутся согласно утвержденному графику без отставаний. Сейчас на объекте трудятся порядка 120 человек и задействовано более 20 единиц техники.
Как отметил представитель заказчика, на сегодняшний день опоры мостового перехода с № 1 по № 7 выполнены в полном объеме, продолжаются работы по укрупнительной сборке, сварке пролетных строений с последующей надвижкой в сторону города на правый берег. На объект завезено из 6000 более 5500 тонн металлоконструкций пролетного строения, из них укрупнено 4150 тонн металлоконструкций, что составляет 69 %.
«Выполнено пять этапов надвижки пролетного строения общей протяжённостью 251 метр. В конце февраля – в начале марта планируем осуществить следующий этап надвижки», – отметил и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации ГО г. Уфа РБ Константин Паппе.
Для шестого этапа надвижки мостостроителями уже выполнены работы по устройству временной опоры № 3. В частности, обустроены 12 буронабивных свай диаметром 1500 см и 65 тонн металлоконструкций. Кроме этого, на объекте ведутся работы по строительству шумозащитного экрана, фундаментов подпорной стенки.
Согласно заключённому муниципальному контракту завершение работ запланировано на 20 октября 2021 года.
Добавил В. Шамшияров
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