Путин предложил подумать о введении сертификатов на продукты для малоимущих

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно. На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно»,— сказал господин Путин.
Ранее в феврале Счетная палата сообщила, что рассматривает возможность введения продовольственных сертификатов в качестве меры социальной помощи малоимущим россиянам. До этого стало известно об инициативе Минпромторга ежемесячно перечислять нуждающимся деньги на продукты. При этом пресс-служба правительства сообщила, что внедрение продуктовых карточек не обсуждается.