Встреча Владимира Путина с руководителями думских фракций состоится 17 февраля

По его словам, президент может обсудить с лидерами парламентских фракций самые различные темы, в том числе его предстоящее послание парламенту, выборы в Госдуму, а также другие вопросы внутренней и внешней политики.

"Как правило, встреча с руководителями фракций Госдумы проходит с достаточно свободной повесткой дня, поэтому если кто-то из участников будет предлагать какие-то тезисы к предстоящему посланию, безусловно, глава государства примет эти соображения к сведению", - сказал он. "Тем очень много, это и внутренняя, и международная ситуация, и, конечно же, предстоящие в сентябре выборы в Госдуму, все это будет на повестке дня", - добавил Песков.