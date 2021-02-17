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17 Февраля 2021, 11:12

Встреча Владимира Путина с руководителями думских фракций состоится 17 февраля

Встреча Владимира Путина с руководителями думских фракций состоится 17 февраля

Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, проведет встречу с руководителями фракций Государственной думы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, она действительно будет", - ответил Песков на вопрос, состоится ли 17 февраля встреча Путина с лидерами думских фракций.
По его словам, президент может обсудить с лидерами парламентских фракций самые различные темы, в том числе его предстоящее послание парламенту, выборы в Госдуму, а также другие вопросы внутренней и внешней политики.
"Как правило, встреча с руководителями фракций Госдумы проходит с достаточно свободной повесткой дня, поэтому если кто-то из участников будет предлагать какие-то тезисы к предстоящему посланию, безусловно, глава государства примет эти соображения к сведению", - сказал он. "Тем очень много, это и внутренняя, и международная ситуация, и, конечно же, предстоящие в сентябре выборы в Госдуму, все это будет на повестке дня", - добавил Песков.
Добавил В. Шамшияров
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