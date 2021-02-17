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17 Февраля 2021, 11:07

Артисты РДК приехали с автоклубом в деревню Аук-Буляк

Артисты РДК с помощью автоклуба, приобретённого в рамках Нацпроекта «Культура», подарили возможность насладиться яркой концертной программой жителям д. Аук-Буляк МР Татышлинский район РБ. Никого не оставили равнодушными концертные номера, среди которых было и сольное пение, и зажигательные танцы, и интересные игры, конкурсы.

«Жители деревни Аук-Буляк рады, что у нас в районе есть автоклуб, благодаря которому сегодня устроили яркое, зрелищное мероприятие» - комментирует Глава сельского поселения Бадряшевский сельсовет Радик Шайнуров.
Отметим, что в 2020 году благодаря нацпроекту "Культура" закуплено 5 автоклубов, в текущем 2021 году еще 5 муниципалитетов получат мобильные клубы. Благодаря таким передвижным культурным центрам, житель даже самого отдаленного маленького уголка Башкирии будет обеспечен культурным досугом.
Добавил В. Шамшияров
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