Портал Госуслуг: разработка тематических мобильных приложений и новая версия портала

«Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как "Здоровье", "Дом" и "Авто"», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Известно, что приложение «Здоровье» протестируют в трех регионах РФ. Оно объединит такие услуги как онлайн запись на прием к специалистам, вызов врача на дом, оформление электронных больничного и рецептов, ведение дневника самонаблюдения и другие документы. Приложение для предоставления госуслуг «Дом» проходит тестирование в пилотных домах Московской области. В него войдут услуги голосования собственников жилья, чат между жильцами и управляющей компанией, подача обращений и жалоб на качество выполняемых работ. Приложение для предоставления госуслуг «Авто» будет доступно в августе 2021 года. С его помощью пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции.

Также изменения произойдут и в технологическом развитии портала Госуслуг, новая версия которого будет запущена в марте 2021 года.

«До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи», - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Пользователям будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале Госуслуг — в частности, в апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы. К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, а его основой станут передовые технологии. Также будет расширен объем запросов для обработки.

«Башкортостан принимает активное участие в тестировании большинства изменений, связанных с электронными госуслугами. Так, из трех пилотных регионов мы первыми вывели на федеральный портал пять государственных услуг в сфере градостроительной деятельности. Пополнять копилку услуг портала мы продолжим и в 2021 году, здесь мы готовимся перевести в электронный вид не менее 25 массовых социально-значимых услуг», – рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Динар Шарафутдинов.

«В тематических мобильных приложениях "Дом", "Авто", "Здоровье" все услуги будут сгруппированы под конкретные запросы граждан. Использование мобильных приложений имеет свои плюсы: начиная от push-уведомлений, заканчивая обеспечением безопасности», – прокомментировал новацию представитель Минцифразвития РБ.

Справка

Сейчас на портале Госуслуг более 75,5 млн подтвержденных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала - 5 млн посетителей в день. По данным декабря 2020 года количество оказываемых услуг достигло 550 тысяч. Самыми популярными услугами стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.