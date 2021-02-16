Маргарита Болычева: «Если сейчас мы не поможем бизнесу, то упустим момент»

«Я считаю, что такие неформальные встречи с предпринимателями позволяют максимально погрузиться в те проблемы, с которыми сталкивается бизнес в современных реалиях. Если сейчас мы не поможем бизнесу, то упустим момент. Хочу отметить, что наши меры поддержки как финансовые, так информационно-консультационные помогают снять большую часть вопросов, тревожащих экспортеров. В будущем мы и дальше планируем развивать и расширять меры поддержки», ‑ сообщила Маргарита Болычева.
В мероприятии приняли участие 7 компаний-экспортеров. Модератором выступил Сопредседателю БРО «Опора России» Евгений Буянов. В ходе встречи предприниматели рассказали о своей деятельности, опыте экспортных поставок и задали интересующие вопросы. Маргарита Болычева сообщила о реализующихся в регионе мерах поддержки экспортеров таких, как субсидии на транспортировку товаров за рубеж, международную сертификацию и «экспортный кешбек», а также новом проекте – «Скорая экспортная помощь». Он предполагает работу с действующими и потенциальными экспортерами и содействие их выходу на зарубежные рынки.