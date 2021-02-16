Маргарита Болычева: «Если сейчас мы не поможем бизнесу, то упустим момент»

«Я считаю, что такие неформальные встречи с предпринимателями позволяют максимально погрузиться в те проблемы, с которыми сталкивается бизнес в современных реалиях. Если сейчас мы не поможем бизнесу, то упустим момент. Хочу отметить, что наши меры поддержки как финансовые, так информационно-консультационные помогают снять большую часть вопросов, тревожащих экспортеров. В будущем мы и дальше планируем развивать и расширять меры поддержки», ‑ сообщила Маргарита Болычева.