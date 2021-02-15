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15 Февраля 2021, 13:53

Лесоводы Республики Башкортостан готовятся к весеннему лесокультурному периоду 2021 года

В соответствии с региональным проектом "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология" на 2021 год Минлесхозом Республики Башкортостан запланировано проведение работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади не менее 14,3 тысяч га. Основа будущего леса - это качественные сеянцы и саженцы лесных культур.

- Для недопущения гибели сеянцев в лесных питомниках в связи с установившейся теплой погодой и утренними заморозками, повлекшими за собой появление ледяной корки, лесхозы республики ведут ежедневные наблюдения за состоянием хвойных посевов и организуют профилактические меры борьбы против снежного шютте путем устройства отдушин и разбивки твердой снежной корки, - рассказал начальник отдела использования и воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра Минлесхоза РБ Альберт Закиров.

Он также отметил, что лесоводы проводят предпосевную подготовку (стратификацию) семян к весеннему посеву и организовывают устройство снежных буртов на территории лесных питомников для консервации и хранения посадочного материала.

Справочно: Шютте – группа болезней хвойных деревьев, вызываемых грибами. Свое название заболевание получило от немецкого слова «schütten», что в переводе означает «сыпать». Ведь шютте проявляется в виде изменения цвета хвои, преждевременным ее отмиранием и дальнейшим осыпанием.
Снежное шютте - такое название данная разновидность шютте получила за то, что заболевание развивается под снегом при температуре 0°С. Как правило, упомянутая болезнь хвои поражает те деревья, которые растут на территориях, где снежный покров превышает 0,5 м. Находящаяся под снегом зараженная хвоя имеет бледно-оливковый или мраморный цвет, а когда снег сходит, то на дереве становится заметный сероватый налет, который очень быстро исчезает. Далее растение приобретает рыжеватый, а затем серый оттенок. На его иголках появляются темные апотеции. На осень хвоя становится пепельно-белой, начинает крошиться, но остается на дереве.
Добавил В. Шамшияров
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