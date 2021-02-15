Лесоводы Республики Башкортостан готовятся к весеннему лесокультурному периоду 2021 года

Снежное шютте - такое название данная разновидность шютте получила за то, что заболевание развивается под снегом при температуре 0°С. Как правило, упомянутая болезнь хвои поражает те деревья, которые растут на территориях, где снежный покров превышает 0,5 м. Находящаяся под снегом зараженная хвоя имеет бледно-оливковый или мраморный цвет, а когда снег сходит, то на дереве становится заметный сероватый налет, который очень быстро исчезает. Далее растение приобретает рыжеватый, а затем серый оттенок. На его иголках появляются темные апотеции. На осень хвоя становится пепельно-белой, начинает крошиться, но остается на дереве.