Челябинский инвестор построит в Башкортостане рыбный завод на 5,3 млрд рублей

«Проект очень привлекательный. У нас в республике хорошая потребность в рыбной продукции и мы готовы оказать необходимое содействие для того, чтобы он получился, – сказал Андрей Назаров. – При этом все вопросы, которые будут возникать, нужно решать очень оперативно».

Данный инвестор был привлечен в регион при содействии Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности и Постоянного Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области.

«Согласно статистическим данным средняя стоимость осетровой икры в Европе равна 12-14 евро за килограмм. Вместе с тем, компания «Бионика» в инвестиционном проекте указывает стоимость продукта за килограмм порядка 5-7 евро. Планируемый объем производства – 10 тонн икры в год, на экспорт планируется поставлять 80% продукции. Государственный комитет РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности поддерживает реализацию инвестиционного проекта «БашБалык» на территории республики», ‑ сообщила председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Проект компании «Бионика» предусматривает создание двух заводов. Первый ‑ по выращиванию клариевого сома с производительностью 5000 тонн в год, с увеличением до 10 000 (20 000) тонн/год и организацией глубокой переработки выращиваемой рыбы с расширением перечня проектной продукции. Второй завод будет специализироваться на выращивании гидробионтов осетровых пород рыб, с организацией производства 350 тонн в год товарной продукции из рыбы осетровых пород и 10 тонн пищевой осетровой икры.

«Мы изучили зарубежный опыт производства подобной продукции и хотели бы совместно с республикой приступить к реализации проекта уже весной, – отметил директор компании «Бионика» Салим Шарыпов.– Также диетические рыбные продукты можно по конкурентной цене поставлять в социальные учреждения».

Участники «Инвестчаса одобрили включение проекта в число резидентов ОЭЗ. Кроме того, инвесторы получат субсидирование части затрат на приобретение технологического оборудования, комбикормов и рыбопосадочного материала по линии Минсельхоза РБ.