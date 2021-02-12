Андрей Назаров посетил республиканский Центр обработки данных

На сегодняшний день в нем размещается более 160 информационных систем. ЦОД служит оператором для всей государственной инфраструктуры: это более 93 органов исполнительной власти и местного самоуправления, более 70 офисов МФЦ, более 80 участков мировых судей, а также более 60 комитетов по управлению собственности.

Как подчеркнул в ходе посещения Республиканского центра обработки данных Андрей Назаров, ЦОД — это цифровое сердце Башкирии. Здесь хранится и обрабатывается информация, которая поступает от всех органов исполнительной власти, начиная со сферы здравоохранения и заканчивая данными, собранными с помощью портала госуслуг. Информация используется во всех сферах. К примеру, данные, собранные с помощью камер видеонаблюдения, помогают ГИБДД искать виновников ДТП.

Премьер-министр также сообщил о решении создать резервный центр обработки данных, который планируется разместить как новый пункт на базе строящегося сейчас Центра управления регионом.

«Работа ЦОДа — один из важных элементов процесса цифровой трансформации нашей экономики и социальной сферы. Мы активно этим всем занимаемся, потому что с помощью «цифры» и эффективность нашей работы увеличивается, да и гражданам так удобнее с государственными учреждениями взаимодействовать. Именно благодаря современным технологиям сегодня уже можно дистанционно записаться к врачу, получить землю, оплатить коммунальные услуги и сделать многое другое, — отметил премьер-министр правительства Башкирии. — Мир меняется очень быстро, и тот регион, который быстрее других сможет перестроится на новые рельсы, получит преимущество. Это должны быть мы».