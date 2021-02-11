В.В.Путин поручил кабмину и властям регионов изучить ситуацию с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров и региональных властей внимательно изучить положение дел с зарплатами бюджетников.

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"Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат у бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны", - поручил глава государства на совещании с членами кабинета министров, которое прошло в среду в режиме видеоконференции.

По мнению Владимира Путина, "современные цифровые, информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста". "Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина", - указал президент.

"Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций. Нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника", - поставил задачу глава государства, признав, что предстоит "непростая работа".