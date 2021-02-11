Публицист Шамиль Валеев: Потенциал уличного протеста в Башкирии исчерпан

«Стремительное исчерпание потенциала уличного протеста, которое мы увидели в первые февральские выходные, — характерная для Башкирии картина. Ни один общественно важный вопрос со времён диоксиновой катастрофы 90-го года не был решён на уфимской улице. Отсутствие в поле традиционных «технологов протеста», которые находились под разного рода административными арестами, показало, что демонстрации в Башкирии — явление искусственное и управляемое, а не общенародное. В то же время исполнительная власть получила «скипидарный» импульс — с людьми надо разговаривать, за «неразрешимые» проблемы, типа кривых счетов за тепло — надо браться и решать, не ожидая аплодисментов благодарности.

В среднем чиновничестве, по импульсу и сверху, от Хабирова, и снизу, от рассерженных горожан, восстанавливается способность к разговору с людьми: госслужащие отмобилизованы для исполнения своей прямой задачи — помогать гражданам жить, находиться в трудном, но важном диалоге общенационального доверия. Местный штаб блогера Навального повел себя очень странно — призвал адептов отвергать конструктивный диалог с властями по насущным темам, сосредоточившись на требовании пересмотра уголовного дела в отношении своего кумира, до судьбы которого у большинства населения республики и дела никакого нет», — отметил Шамиль Валеев.