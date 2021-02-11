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11 Февраля 2021, 11:02

Нацпроект «Здравоохранение»: Республиканский кардиоцентр получил два сканера

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» Республиканский кардиологический центр получил два сканера Fujitsu ScanSnap SV600 (Китай).

Бесконтактный сканер, позволяющий осуществлять сканирование документов без обрезки или повреждения. Устройство поддерживает технологию проекционного сканирования одним нажатием кнопки, сканирование переплетенных и плоских документов, а также технологию выравнивания изогнутых изображений. Модель производит сканирование области формата A3 менее чем за 3 секунды и позволяет создавать файлы JPEG и PDF (с возможностью поиска).
- Благодаря этому оборудованию медицинские документы​ переведут в электронный вариант. Использование электронного аналога медицинских карт очень удобно, если пациент обращается в несколько медицинских организаций. Система электронного документооборота позволит оперативно знакомиться с историей болезни гражданина, методами лечения, оказанными ранее. Это ускорит диагностику и повысит эффективность терапии, - отметила главный врач медучреждения Ирина Николаева.
Переход на электронный документооборот освободит больше времени у медицинских работников, которое они смогут уделить пациенту. Оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ».
Добавил В. Шамшияров
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