Нацпроект «Здравоохранение»: Республиканский кардиоцентр получил два сканера

Бесконтактный сканер, позволяющий осуществлять сканирование документов без обрезки или повреждения. Устройство поддерживает технологию проекционного сканирования одним нажатием кнопки, сканирование переплетенных и плоских документов, а также технологию выравнивания изогнутых изображений. Модель производит сканирование области формата A3 менее чем за 3 секунды и позволяет создавать файлы JPEG и PDF (с возможностью поиска).

- Благодаря этому оборудованию медицинские документы​ переведут в электронный вариант. Использование электронного аналога медицинских карт очень удобно, если пациент обращается в несколько медицинских организаций. Система электронного документооборота позволит оперативно знакомиться с историей болезни гражданина, методами лечения, оказанными ранее. Это ускорит диагностику и повысит эффективность терапии, - отметила главный врач медучреждения Ирина Николаева.

Переход на электронный документооборот освободит больше времени у медицинских работников, которое они смогут уделить пациенту. Оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ».