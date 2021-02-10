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10 Февраля 2021, 11:51

22 участника из Башкортостана приступили к освоению комплексных навыков для повышения производительности труда

22 участника из Республики Башкортостан приступили к освоению комплексных навыков для повышения эффективности по программе «Лидеры производительности». Обучение проходит в рамках национального проекта «Производительность труда».

«Данное обучение призвано сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях динамических изменений. Процесс выстроен таким образом, чтобы помочь предприятиям нарастить производительность труда не менее чем на 30% за три года участия в нацпроекте. Участники получают актуальные знания и инструменты по направлениям «стратегия», «коммерческая деятельности», «производство и логистика», «управление персоналом» и «цифровизация», - пояснил заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.
Участникам нового потока предстоит разработать 50 дорожных карт повышения эффективности для реальных «заказчиков». В дальнейшем приобретенные навыки позволят им инициировать и реализовывать подобные проекты самостоятельно.
«Мы рады, что программа пользуется все большей популярностью среди участников национального проекта. За время ее реализации мы обучили уже 4,4 тыс. руководителей, всего планируем обучить около 10 тыс. Положительные отзывы о программе, а также практические результаты, полученные ее выпускниками, служат хорошей «рекламой» для новых участников», – отметил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Петр Засельский.
Всего в рамках 18-го потока к обучению приступили более 500 российских управленцев. В него вошли команды более 80 предприятий из 31 региона.
Справочно:
Программа «Лидеры производительности» - одна из системных мер, разработанных Минэкономразвития РФ для поддержки предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Она реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны (РАНХиГС, Сколково).
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», с 2021 года «Производительность труда», утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина от 2018 года и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.
Добавил В. Шамшияров
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