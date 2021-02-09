В Башкирии открыли пятый офис центра "Мой бизнес"

В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации г. Октябрьского Алексей Шмелев, исполнительный директор Агентства РБ по предпринимательству Рамиль Хисматуллин, бизнес-шериф Октябрьского Сергей Литов, предприниматели и представители бизнес-сообщества города.

– Сегодня мы открываем современный объект инфраструктуры поддержки предпринимательства. Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии нашего города и республики. Здесь для предпринимателей будут доступны новые форматы поддержки, консультаций и обучения. Будем надеяться, что это будет центр, генерирующий развитие предпринимательства, – сказал на церемонии открытия Алексей Шмелев.

Теперь чтобы получить полный комплекс услуг «Моего бизнеса», а их насчитывается порядка 150, предпринимателям города и близлежащих районов не нужно ехать в столицу. В формате «единого окна» начинающие предприниматели могут получить консультации, как начать собственное дело, определиться с выбором организационно-правовой формы, бесплатно зарегистрировать ООО или ИП, как открыть расчетный счет, решить другие жизненные для бизнеса ситуации. Действующим предпринимателям доступны профильные услуги, можно пройти обучение или подать заявку на меры господдержки.

Для первых посетителей представительства провели презентацию услуг. В центре разместился удобный коворкинг, имеется неткворкинг-зона на 50 мест, переговорная комната. Офис полностью оборудован, имеется техника, интернет. Он расположен по адресу: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д.71. Телефон центра: 8-347-224-99-99. Режим работы - ежедневно с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье - выходной.

Напомним, по показателям эффективности работы республиканский Центр «Мой бизнес» входит в пятерку лучших в России. В прошлом году центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям региона более 15 тыс. услуг при плановом показателе 10 тыс. Наиболее востребованы были профильные услуги, обучающие и акселерационные программы, а также консультации по различным вопросам ведения бизнеса.