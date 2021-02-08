В Башкирии доходогенерирующий проект вырос до современного производства молочных продуктов

Азат Нургалеев является владельцем фермерского хозяйства с 1993 года. Раньше получаемое с небольшого поголовья молоко, он сдавал переработчикам, порой не по самой выгодной цене. Однажды решил, что наладить переработку молока самому – куда прибыльнее, чем сдавать сырье.

- Узнал, что государство помогает, если создаешь сельхозкооператив. Собрать единомышленников особого труда не составило. Удалось вовлечь в ряды пайщиков 12 лично-подсобных хозяйств и одно фермерское. Совместно обратились в министерство сельского хозяйство республики, где проходил конкурс на выделение грантов, и наш проект попал в число доходогенерирующих, - рассказывает Азат Денисламович.

Сельхозкооператив «Нур-Агро» получил грант в размере 2,6 млн рублей. На выделенные средства было куплено необходимое оборудование (сепаратор, пастеризатор, охладитель, маслобойка), автомобиль с холодильной камерой.

За два года работы чишминское сельхозобъединение показало внушительные результаты. Сегодня «Нур-Агро» выпускает порядка 15 наименований вкуснейшей, а главное натуральной молочной продукции, высшего качества кефир, катык, йогурты, сметану, бутилированное молоко и многое другое. Только в зимнее время объем переработки составляет – 2 тыс тонн молока. Продукция кооператива реализуется в районе, также поставляется в магазины в Уфу.

Кстати «Нур-агро» ежегодный участник масштабных сельскохозяйственных ярмарок, выставок, фестивалей продуктов питания. К примеру, в прошлом году кооператив получил диплом и бронзовую медаль в конкурсе «Лучший продукт» на выставке «АгроКомплекс» за йогурт в ассортименте. А на V фестивале продуктов «Наш бренд» в конкурсе «Лучший продукт-2020» в числе победителей за продукт йогурт безлактозный и кумысный продукт «Кумыс+мёд».

По словам Азата Денисламовича ради общего дела кооператив планирует объединить максимальное количество желающих и, конечно же, развивать производство дальше.