Итоги реализации регионального проекта "Сохранение лесов" в Республике Башкортостан за 2020 год: задачи выполнены, целевые показатели достигнуты - Общественный совет при Минлесхозе Башкортостана

Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в регионе и рекомендации Управления Роспотребнадзора России по РБ, заседание совещательного органа прошло в усеченном составе: в работе приняли участие заместитель председателя Общественного совета при Министерстве лесного хозяйства РБ, заведующий лабораторией лесоведения Института биологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук Алексей Юрьевич Кулагин; председатель Республиканского комитета профсоюза работников лесной отрасли Сергей Эдуардович Бобб; секретарь Общественного совета при Министерстве лесного хозяйства РБ; заведующая учебно-опытным хозяйством «Лимонарий» ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» Фарида Валеевна Садыкова; профессор кафедры почвоведения, агрохимии и точного земледелия БГАУ Мухамет Минигалимович Хайбуллин, а также заместитель министра лесного хозяйства РБ Ильгиз Лирманович Фаткуллин.

Основным вопросом было рассмотрение итогов реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за 2020 год и определение задач на 2021 год.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при Минлесхозе РБ Алексей Кулагин, задачи регионального проекта "Сохранение лесов" в республике за прошедший год выполнены, целевые показатели достигнуты.

- Учреждения лесного хозяйства республики в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" продолжают оснащаться современной лесохозяйственной и лесопожарной техникой, что, конечно же, является большим подспорьем в деле сохранения, воспроизводства, охраны и защиты лесов, - подчеркнул он. - Работники лесного хозяйства в 2020 году провели комплекс работ по восстановлению лесов и лесоразведению, лесная отрасль оказала посильную помощь и в озеленении населенных пунктов республики, с участием жителей городов и сёл прошли масштабные акции по высадке деревьев и зеленому благоустройству общественных территорий.

Члены Общественного совета обсудили также актуальные вопросы выращивания посадочного материала лесных культур и подготовки к пожароопасному сезону 2021 года.

Принимая во внимание сложность прохождения пожароопасного сезона 2020 года, было принято решение об усилении межведомственного взаимодействия с Главным управлением МЧС России по РБ, Госкомитетом РБ по ЧС , Минсельхозом РБ и администрациями муниципальных образований при реагировании на возникающие чрезвычайные ситуации природного характера, в т. ч. на природные пожары.

Напомним, в лесном фонде республики в 2020 году зафиксировано 165 пожаров на общей площади 3726 га. На ООПТ федерального значения (Южно-Уральский государственный заповедник, Башкирский государственный природный заповедник) зарегистрировано 7 пожаров на площади 1972 га. Оперативность тушения лесных пожаров составила 82,4%, при установленном Госпрограммой показателе 55,9%, т. е. 136 лесных пожаров из 165 были ликвидированы в первые сутки.

Отметим, в 2021 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» в Республике Башкортостан в рамках национального проекта "Экология" предусмотрено 162,3 млн. рублей, в том числе на оснащение подведомственных учреждений необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 36,9 млн. руб.