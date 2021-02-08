+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
8 Февраля 2021, 11:32

Итоги реализации регионального проекта "Сохранение лесов" в Республике Башкортостан за 2020 год: задачи выполнены, целевые показатели достигнуты - Общественный совет при Минлесхозе Башкортостана

5 февраля 2021 года в Министерстве лесного хозяйства РБ прошло заседание Общественного совета.

Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в регионе и рекомендации Управления Роспотребнадзора России по РБ, заседание совещательного органа прошло в усеченном составе: в работе приняли участие заместитель председателя Общественного совета при Министерстве лесного хозяйства РБ, заведующий лабораторией лесоведения Института биологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук Алексей Юрьевич Кулагин; председатель Республиканского комитета профсоюза работников лесной отрасли Сергей Эдуардович Бобб; секретарь Общественного совета при Министерстве лесного хозяйства РБ; заведующая учебно-опытным хозяйством «Лимонарий» ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» Фарида Валеевна Садыкова; профессор кафедры почвоведения, агрохимии и точного земледелия БГАУ Мухамет Минигалимович Хайбуллин, а также заместитель министра лесного хозяйства РБ Ильгиз Лирманович Фаткуллин.
Основным вопросом было рассмотрение итогов реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за 2020 год и определение задач на 2021 год.
Как отметил заместитель председателя Общественного совета при Минлесхозе РБ Алексей Кулагин, задачи регионального проекта "Сохранение лесов" в республике за прошедший год выполнены, целевые показатели достигнуты.
- Учреждения лесного хозяйства республики в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" продолжают оснащаться современной лесохозяйственной и лесопожарной техникой, что, конечно же, является большим подспорьем в деле сохранения, воспроизводства, охраны и защиты лесов, - подчеркнул он. - Работники лесного хозяйства в 2020 году провели комплекс работ по восстановлению лесов и лесоразведению, лесная отрасль оказала посильную помощь и в озеленении населенных пунктов республики, с участием жителей городов и сёл прошли масштабные акции по высадке деревьев и зеленому благоустройству общественных территорий.
Члены Общественного совета обсудили также актуальные вопросы выращивания посадочного материала лесных культур и подготовки к пожароопасному сезону 2021 года.
Принимая во внимание сложность прохождения пожароопасного сезона 2020 года, было принято решение об усилении межведомственного взаимодействия с Главным управлением МЧС России по РБ, Госкомитетом РБ по ЧС , Минсельхозом РБ и администрациями муниципальных образований при реагировании на возникающие чрезвычайные ситуации природного характера, в т. ч. на природные пожары.
Напомним, в лесном фонде республики в 2020 году зафиксировано 165 пожаров на общей площади 3726 га. На ООПТ федерального значения (Южно-Уральский государственный заповедник, Башкирский государственный природный заповедник) зарегистрировано 7 пожаров на площади 1972 га. Оперативность тушения лесных пожаров составила 82,4%, при установленном Госпрограммой показателе 55,9%, т. е. 136 лесных пожаров из 165 были ликвидированы в первые сутки.
Отметим, в 2021 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» в Республике Башкортостан в рамках национального проекта "Экология" предусмотрено 162,3 млн. рублей, в том числе на оснащение подведомственных учреждений необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 36,9 млн. руб.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru