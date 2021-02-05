В Уфе продолжается реконструкция парка «Волна»

Масштабная реконструкция началась в 2018 году. За это время облик парка кардинально изменился.

Здесь с удовольствием гуляют и взрослые и дети – каждый сможет найти занятие по душе – прогуляться по обновленным или вновь построенным пешеходным и велодорожкам, потренироваться на спортивной площадке, Workout зоне, скейтпарке, поиграть в хоккей или покататься на коньках, порезвиться на детской игровой площадке, поучиться правилам дорожного движения в «Автогородке» или же просто отдохнуть на новых удобных скамейках.

Все это было сделано в ходе первых двух этапов реконструкции.

Сейчас ведется завершающий этап реконструкции парка «Волна», который включает в себя благоустройство озера, в том числе нового искусственного с террасой и пешеходными мостами, а также завершение строительства амфитеатра. С установлением теплой погоды рабочие завершат благоустроительные работы.