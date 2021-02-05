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5 Февраля 2021, 11:35

В Уфе продолжается реконструкция парка «Волна»

В Уфе благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается преображение парка «Волна» – одного из излюбленных мест отдыха жителей микрорайона Затон.

Масштабная реконструкция началась в 2018 году. За это время облик парка кардинально изменился.
Здесь с удовольствием гуляют и взрослые и дети – каждый сможет найти занятие по душе – прогуляться по обновленным или вновь построенным пешеходным и велодорожкам, потренироваться на спортивной площадке, Workout зоне, скейтпарке, поиграть в хоккей или покататься на коньках, порезвиться на детской игровой площадке, поучиться правилам дорожного движения в «Автогородке» или же просто отдохнуть на новых удобных скамейках.
Все это было сделано в ходе первых двух этапов реконструкции.
Сейчас ведется завершающий этап реконструкции парка «Волна», который включает в себя благоустройство озера, в том числе нового искусственного с террасой и пешеходными мостами, а также завершение строительства амфитеатра. С установлением теплой погоды рабочие завершат благоустроительные работы.
Добавил В. Шамшияров
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