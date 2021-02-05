Итоги 2020г - обновление кадров в больнице: Кутыева Надира Рафкатовна

"К своим трудовым обязанностям приступила во время прохождения ординатуры по специальности «Общая врачебная практика». Позже прошла первичную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». К окончанию школы я рассматривала разные специальности, но родители посоветовали пойти в медицинский университет, так как всегда видели во мне задатки настоящего врача: целеустремленность, ответственность, доброжелательность и терпение. Сейчас я понимаю, что родители были правы, ведь медицина это не просто работа, это призвание. Путь к профессии сложен. Но, получив заветный диплом, тернии не заканчиваются.

Проработав в Дюртюлинской больнице могу сказать, что наше руководство во главе с главным врачом создают все условия для работы молодых специалистов, а дружеские отношения в коллективе, уважение со стороны пациентов и доверие руководителей делают работу ещё более интересной и приятной", - рассказала нам Надира Кутыева.