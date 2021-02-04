Утверждено финансирование четырех крупнейших объектов федеральной программы «Стимул»

«В ближайшие три года на строительство этих объектов из федерального бюджета выделят свыше 8,1 млрд рублей. Эти средства уже заложены в общий бюджет на реализацию федеральной программы «Стимул», на которую в 2021-2023 годах федеральный бюджет выделит 27,3 млрд рублей. Все средства пойдут на строительство школ, детских садов, поликлиник, инженерной инфраструктуры в новых жилых комплексах», – отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев.

Объекты с объемом финансирования из федерального бюджета свыше 1,5 млрд рублей утверждает Правительство Российской Федерации. На запланированный бюджетом период такими региональными объектами в рамках программы станут поликлиника с подстанцией скорой помощи в Воронеже, общеобразовательная школа на 1100 мест в Сочи, автомобильная дорога в Пермском крае и очистные сооружения для Уфы.

Справочно:

Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Направлена на строительство инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. Реализуется с 2011 года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Нацелена на стимулирование развития жилищного строительства в России. Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов.