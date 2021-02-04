+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
4 Февраля 2021, 11:39

Утверждено финансирование четырех крупнейших объектов федеральной программы «Стимул»

Правительство РФ утвердило перечень самых крупных региональных объектов в новых районах, которые получат федеральные средства на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры. Субсидии направят в Краснодарский край, Воронежскую область, Республику Башкортостан и Пермский край.

«В ближайшие три года на строительство этих объектов из федерального бюджета выделят свыше 8,1 млрд рублей. Эти средства уже заложены в общий бюджет на реализацию федеральной программы «Стимул», на которую в 2021-2023 годах федеральный бюджет выделит 27,3 млрд рублей. Все средства пойдут на строительство школ, детских садов, поликлиник, инженерной инфраструктуры в новых жилых комплексах», – отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев.
Объекты с объемом финансирования из федерального бюджета свыше 1,5 млрд рублей утверждает Правительство Российской Федерации. На запланированный бюджетом период такими региональными объектами в рамках программы станут поликлиника с подстанцией скорой помощи в Воронеже, общеобразовательная школа на 1100 мест в Сочи, автомобильная дорога в Пермском крае и очистные сооружения для Уфы.
Справочно:
Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Направлена на строительство инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. Реализуется с 2011 года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Нацелена на стимулирование развития жилищного строительства в России. Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru