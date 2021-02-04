Полилингвальные образовательные учреждения Уфы. Итоги работы в рамках нацпроекта "Образования"

Детский сад № 202 начал работать в середине января 2021 года и рассчитан на 180 мест. Как сообщила заведующая дошкольным учреждением Юлия Губайдуллина, дети в доступной форме с игровыми элементами изучают основы русского, башкирского и английского языков. Все педагоги имеют соответствующую квалификацию. В дальнейшем воспитанники смогут продолжить языковое образование в полилингвальной школе № 162, которая расположена в этом же микрорайоне.

В детском саду создали все условия для пребывания и всестороннего развития детей. Здесь есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты дополнительного образования, медпункт, современный пищеблок.

Глава Башкортостана отметил, что республика продолжит активную работу по созданию широкой сети полилингвальных учреждений, ученики которых свободно владеют родными и иностранными языками, обладают разного рода компетенциями и получают качественное образование.

Отметим, новый детский сад № 202 возвели в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

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Глава Башкортостана также побывал в Центре цифрового образования детей «IT-Куб», который открыли в 2020 году в рамках национального проекта «Образование» в полилингвальной многопрофильной школе № 162 «Смарт». На его создание направили 13,2 млн рублей, из них 12,9 млн рублей – из федерального бюджета.

«IT-Куб» – это совершенно новый формат дополнительного образования школьников. Цель его деятельности – ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

– Как у куба есть шесть граней, в «IT-Кубе» работают шесть лабораторий. В них мы обучаем языкам программирования, разработке приложений, кибербезопасности. То есть, по сути, формируем будущее государства и нашей республики. Потому что все сферы экономики сейчас напрямую связаны с кибертехнологиями, – сказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. – «IT-Кубы» будут появляться только в школах, потому что это удобно детям. В зависимости от того, в первую или во вторую смену они учатся, ребята могут заниматься здесь либо до, либо после обеда.

«IT-Куб» на бесплатной основе могут посещать 450 детей. Пока в группы записались около 200 школьников. Набор будущих программистов продолжается, причём заниматься в лабораториях могут учащиеся всех уфимских школ.

Радий Хабиров осмотрел лаборатории программирования на языках Java и Pyton, кибергигиены, системного администрирования, мобильной разработки и виртуальной реальности, пообщался со школьниками и преподавателями.

Всего к концу 2022 года в городах и районах Башкортостана создадут девять «IT-Кубов». По этому показателю республика вошла в тройку лидеров среди регионов России. В частности, центры цифрового образования детей появятся в 2021 году в Стерлитамаке, а в 2022-м – в Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белорецке, а также на северо-востоке региона.

– Это очень интересный проект, который мы смогли получить, выиграв в федеральном конкурсе, – сказал Радий Хабиров. – Вообще у нас в республике уже три полилингвальные школы, и для нас важно, как они развиваются. Такие учреждения постоянно в центре нашего внимания, потому что они воспитывают будущую элиту Башкортостана.